Lo stop alle trattative tra Unicredit e il Tesoro per Mps ha portato a una seduta sulle montagne russe per i titoli quotati in Borsa.Mps ha fatto fatica a fare prezzo, ha fatto un tuffo sotto la soglia dell'euro e ha chiuso in calo del 2,36% a 1,04 euro.Unicredit, che nel corso della seduta era riuscita ad alleggerire la sua posizione e a portarsi in rialzo, si è fermata in calo dell'1,72% a 11,33 euro.