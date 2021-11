Cassa Edile Siena: Giulia Pasqualoni di Chiusi vince il premio nazionale ''Cassa Edile Award 100 e lode''

Si è distinta per meriti scolastici, tra decine di partecipanti a livello nazionale

Si chiama Giulia Pasqualoni, originaria di Chiusi, la vincitrice del premio Cassa Edile Award 100 e lode. Cassa Edile Awards è un progetto organizzato dalla Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili e promosso da SAIE, sistema fieristico del mondo dell’edilizia, che si svolge annualmente tra Bologna e Bari. Il progetto nasce dalla volontà di creare un sistema etico, che possa traslare il messaggio secondo cui essere iscritti ad una Cassa Edile è sinonimo di legalità, ovvero opportunità e garanzie per le imprese per il futuro dei lavoratori.Tra i vari premi che annualmente vengono assegnati alle imprese, consulenti e lavoratori del sistema delle Casse Edili, c’è appunto il premio 100 e lode rivolto ai figli dei lavoratori in età scolare; per l’edizione 2021 il premio è stato assegnato proprio a Giulia Pasqualoni durante la cerimonia del giorno 08 ottobre scorso a Bari.Giulia infatti è figlia di un lavoratore del settore, iscritto alla Cassa Edile di Siena, che ha potuto usufruire di alcuni benefici che il sistema prevede anche per i figli degli iscritti tra cui: il rimborso delle spese scolastiche, alcune tipologie di spese sanitarie e borse di studio. Da tre anni a questa parte la Cassa Edile di Siena invia all’omologa Cassa di Bari, organizzatrice degli Awards, i migliori cinque nominativi per ciascun premio, scelti mettendo insieme una serie di parametri. Giulia accompagnata alla cerimonia dalla direttrice della Cassa Edile di Siena, Federica Mori è risultata la vincitrice, tra decine di nominativi presentati dalle numerose Casse Edili di tutto il territorio nazionale, per i meriti legati al suo percorso di istruzione superiore."Sono una studentessa ventenne iscritta all’Università degli Studi di Siena al Corso di Scienze della comunicazione e della formazione e spero al termine del mio percorso di studio di poter lavorare come maestra".“Mio babbo lavora da tanti anni per una ditta edile di Cetona come operaio; quando ci è arrivata la comunicazione che avevo vinto questo riconoscimento sono rimasta molto sorpresa ma al tempo stesso felice.”“Mi sono recata a Bari a ritirare il Premio durante l’evento, in cui sono stati consegnati i vari Award annuali relativi a tutta una serie di onorificenze per consulenti, imprese, operai e figli/figlie degli operai; mi sono divertita sia nel vedere un mondo che conoscevo solo per il tramite del mio babbo, sia a fare la turista in una città che non avevo mai visitato”."Il premio a Giulia Pasqualoni - dichiara il presidente della Cassa Edile, Giannetto Marchettini - ci reimpie di gioia e siamo orgogliosi di avere una studentessa cosi brava e meritevole con la quale ci siamo già complementati Assistere e dare sostegni primari e complementari a tutte le imprese iscritte e ai lavoratori del settore edile della nostra provincia, va di pari passo con l’impegno per le borse di studio e i riconoscimenti per meriti scolastici alle nuove generazioni, a cui la Cassa Edile di Siena tiene molto."