Mps: utile netto 186 milioni nel terzo trimestre, 388 mln nel 2021

La banca rivede il piano industriale in vista della ricapitalizzazione

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha esaminato ed approvato oggi i risultati al 30 settembre 2021.La trimestrale approvata oggi è la terza consecutiva con il segno più. Il risultato netto indica la banca di Rocca Salimbeni dopo l'approvazione dei conti da parte del cda presieduto da Patrizia Grieco è stato di 186 milioni e nei nove mesi di 388 milioni nonostante la contabilizzazione di oneri di sistema per 159 milioni.Il rote annualizzato della banca è dell'8,9%. I ricavi dei nove mesi, pari a 2.266 milioni, crescono del 3% rispetto allo stesso periodo del 2020; il margine di interesse a fine settembre è risultato pari a 899 milioni (-8,2%) mentre le commissioni nette, pari a 1.113 milioni, crescono del 6 per cento. Gli oneri operativi calano del 2% a 1.587 milioni con le spese per il personale a 1.077 milioni (+1,6%). Le rettifiche di valore nette su attivita' materiali e immateriali al 30 settembre 2021 ammontano a 132 milioni.Dopo il fallimento del negoziato tra il Mef e Unicredit il Monte dei Paschi ha avviato una revisione del piano industriale 2022-26 e la revisione "potrebbe contenere ulteriori elementi di discontinuità rispetto a quanto già ipotizzato in vista delle precedenti discussioni con DG Comp".La revisione del piano - spiega Mps - "è propedeutica a un aumento di capitale a condizioni di mercato da realizzarsi nel 2022, in relazione al quale, sulla base delle interlocuzioni in corso, è ragionevole attendersi il sostegno del socio di riferimento".Monte dei Paschi aggiunge che non è più previsto uno shortfall di capitale a fine settembre 2022 e che eventualmente, sulla base di alcune condizioni, potrebbe essercene uno da 500 milioni al primo gennaio 2023.IN AGGIORNAMENTO