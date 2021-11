FIAIP Siena-Arezzo: rinnovate le cariche, Ramona Valceanu nuova presidente

Si è svolta presso Confindustria Siena l'assemblea del Collegio Interprovinciale Fiaip di Siena-Arezzo (la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) con il rinnovo delle cariche federative che ha visto Ramona Valceanu succedere al presidente uscente Francesco La Commare, che ha guidato il collegio nell'ultimo quadriennio.



Sono stati inoltre eletti Gianpaolo Rabazzi come vicepresidente con delega per la provincia di Siena e Lorenzo Lucani come vicepresidente con delega per la provincia di Arezzo.



Nel gruppo dei consiglieri eletti figurano Fiora Marzocchi e Valerio Murgia che riconfermano quindi il loro mandato e i quattro nuovi ingressi di Marta Pappadopulo, Gianni Terrosi, Sandro Marcucci e Giuseppe Attanasio, presidente uscente del collegio di Arezzo.



"È con estrema soddisfazione che raccolgo questo incarico - precisa Ramona Valceanu - anche e soprattutto per dare continuità al lavoro svolto fino ad oggi da un gruppo di colleghi che ha aderito alle linee guida nazionali approvandole e cercando di portarle sul proprio territorio. Lavoro, innovazione e sindacato sono i tre assi portanti che sono stati ribaditi al Congresso di Bologna e che intendo promuovere anche a livello locale".



Nell'ultimo anno, in vista delle elezioni, il collegio FIAIP di Siena si era dato come la priorità di allargare la propria rappresentanza nelle aree della Valdelsa e della Val d'Orcia, per avere una maggiore capillarità e per rispondere al meglio ai bisogni di quei colleghi più decentrati che non riuscivano a partecipare delle iniziative della Federazione. A questo si è aggiunto in tempi recentissimi l'unione con il collegio Arezzo che costituisce adesso un punto di forza per sviluppare politiche comuni e utili sinergie.



"Il voto espresso - continua Ramona Valceanu - è doppiamente significativo non solo perché ha le tinte rosa, ma perché apre una nuova stagione dei rapporti anche tra queste due importanti città toscane che hanno entrambi territori molto estesi e dove si pu ancora fare tanto per allargare la base associativa".



FIAIP è il punto di riferimento per tutti i professionisti del settore immobiliare e per le famiglie italiane. È la principale associazione di categoria del settore riconosciuta dalla Comunità Europea, con 10.106 agenti immobiliari, 500 consulenti del credito, 15.200 agenzie immobiliari, e più di 45 mila operatori del settore (tra agenti immobiliari, turistici, consulenti del credito, promotori immobiliari, amministratori e gestori di beni immobili).