HTD Medical è tra i Campioni della crescita

La società di Gaiole in Chianti tra le aziende che trainano lo sviluppo in Italia



HTD Medical, impresa giovane e dinamica situata in Gaiole in Chianti (SI), specializzata nell’import di prodotti medicali riservati principalmente al mercato chirurgico e rigenerativo, è stata insignita del titolo “Campione della Crescita 2022". Il risultato, reso pubblico lo scorso 1° novembre da La Repubblica Affari&Finanza, è scaturito da un’indagine condotta dal prestigioso Istituto Tedesco Itqf, che ha esaminato i dati pubblici dichiarati da oltre 25 mila aziende.



Sul totale preso in considerazione, sono 600 le società che hanno soddisfatto i requisiti di selezione nel triennio oggetto di stima (2017-2020). HTD Medical si è classificata al 311° posto, 25° posizione assoluta nel settore Vendita e Marketing con un indice di crescita medio annuo superiore al 23%.



“Un riconoscimento molto gradito, perché rende onore all’impegno quotidiano di un gruppo che, senza titubanze, si è dimostrato capace di superare qualsiasi barriera gettando il cuore oltre l’ostacolo” commentano Massimiliano Marini e Alice Bertolina, fondatori della società.



“Ringraziamo quindi tutte le aziende partner che ogni giorno ci danno fiducia, orgogliosi di rappresentare un territorio che si distingue da sempre per le eccellenze presenti nel popolo che gli appartiene, campanilista e unito all’occorrenza, - concludono Marini e Bertolina - perché un lavoro di successo è sempre il frutto della coesione di un team dove la vera differenza è fatta di persone”.