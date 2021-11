''Dove vanno le banche? Dalla chiusura delle agenzie allo smart working'', incontro a Siena

Lunedì 15 novembre alle ore 9.30 nei locali di Palazzo Patrizi a Siena, l’associazione ASAD CRF in collaborazione con il Coordinamento Territoriale Unisin Falcri Intesa Centro Nord, organizza una tavola rotonda sul tema ''Dove vanno le banche? Dalla chiusura delle agenzie allo smart working''.Parteciperanno in qualità di relatori:- senatore TIZIANA NISINI sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali- EMILIO CONTRASTO segretario generale UNISIN- FRANCESCO RUSCONI avvocato giuslavorista- SAVINO BALZANO saggista e autore del libro “Contro lo Smart Working”- MASSIMILIANO LANZINI segretario nazionale UNISINModera i lavori il giornalista Ansa GIOVANNI GRAZIANI.La tavola rotonda si prefigge di fare il punto sul rapporto banche/lavoratori vista la rapida e progressiva evoluzione del contesto lavorativo, caratterizzato da un forte impatto tecnologico, dalla nascita di nuove professioni e nuove forme di contratto di lavoro.Altro aspetto che verrà trattato è il rapporto banche/clientela alla luce della massiccia e continua chiusura di agenzie e sportelli bancomat, della stringente automazione dei servizi bancari con tutte le problematiche legate al digital divide e all’alfabetizzazione informatica. Tutti elementi che impongono, anche alla politica, una seria riflessione sul ruolo delle banche come servizio pubblico essenziale.