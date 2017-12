Cna Siena sull’elezione del nuovo presidente della Cert, Andrea Nepi

“Buon lavoro ad Andrea Nepi. Vitali i servizi offerti dall’ente, per imprese e lavoratori”

La Cna di Siena esprime grande soddisfazione per l’elezione di Andrea Nepi come presidente della Cert, la Cassa Edile Regionale Toscana, ente bilaterale che unisce i sindacati dei lavoratori con le associazioni di rappresentanza delle imprese.“L’edilizia è un settore vitale per la Cna, visto che per sua natura è in grado di dare slancio a tutto il mondo produttivo”, esordisce il presidente Cna Siena Fabio Petri. “L’elezione di Andrea Nepi conferma la capacità della nostra associazione di formare e far crescere dirigenti che ricevono stima ben oltre i confini del nostro territorio”, ha proseguito Petri. “Essere alla guida della Cert significa dare i servizi essenziali ad oltre 1000 imprese e 4500 lavoratori. Questi numeri certificano l’importanza che questo ente ha per il mondo dell’edilizia, dunque anche per la Cna. Ad Andrea i migliori auguri di buon lavoro, certi che saprà portare nel nuovo incarico la sua grande esperienza e le capacità che lo hanno fatto apprezzare in modo così convinto sia dalle rappresentanze dei lavoratori che da quelle delle imprese”.