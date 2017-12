Nuova puntata di ''Start'', il format Tv di Confindustria Toscana Sud

Prosegue la seconda edizione di “START”, il format televisivo realizzato dal Media Lab di Confindustria Toscana Sud per approfondire il tessuto imprenditoriale della Toscana del sud, mostrando al pubblico la realtà di aziende, per la maggior parte fondate nel dopo guerra, che hanno conosciuto un cammino sempre in crescita, anche con più passaggi generazionali. Virginia Masoni intervisterà un imprenditore per ogni puntata, toccando svariati settori industriali: dal settore edile a quello alimentare, da quello chimico – farmaceutico a quello della moda fino al metalmeccanico.Ospite della puntata che andrà in onda domani sarà Ubaldo Corsini, Presidente di Corsini Biscotti, figlio di Corrado, che nel lontano 1921 diede vita ad un forno artigianale che è poi diventato, negli anni Ottanta e Novanta, un’azienda di rinomata pasticceria basata sui valori della tradizione e della famiglia, tramandati di generazione in generazione. Attualmente lavorano in azienda tutti e quattro i figli di Ubaldo (Corrado, Andrea, Roberto e Gianluca) che hanno assunto gradualmente i compiti e le responsabilità della direzione commerciale, acquisti, controllo qualità e produzione. L’impegno e le capacità della famiglia Corsini hanno saputo tramutare un piccolo negozio dell’Italia post bellica dei primi anni Venti in un’impresa moderna, creativa, dinamica, con circa 60 dipendenti (che diventano il doppio nei periodi di alta stagione).Un viaggio estremamente interessante all’interno di un’azienda specializzata nei prodotti legati alla tradizione toscana, realizzati con gli ingredienti di una volta e proposti in confezioni speciali che sanno valorizzare il marchio Corsini e l’immagine della Toscana nel mondo. La puntata sarà trasmessa domani sera alle ore 21.00 sull’emittente regionale Canale 3 Toscana (visibile sui canali 12 e 95 del digitale terrestre) e in Diretta Streaming sul sito di Canale 3. Tutte le puntate andranno, infatti, in onda ogni giovedì alle 21.00 ed in replica ogni sabato alle ore 15.00 ed ogni domenica alle ore 22.00 e saranno poi disponibili on demand sulla pagina Facebook di Confindustria Toscana Sud.