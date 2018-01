Raggiunto l’accordo per il passaggio a Unicoop Firenze di 29 punti vendita di Coop Centro Italia presenti nelle provincie di Siena e Arezzo

Il passaggio si attuerà nei prossimi 3/4 anni

Il passaggio a Unicoop Firenze di n. 29 punti di vendita di Coop Centro Italia si inserisce in un percorso che vede impegnate le due Cooperative a sviluppare nuove forme di collaborazione che consentano di ottimizzare i risultati operativi e le future strategie di crescita.Per Unicoop Firenze si tratta di un'operazione tesa a consolidare la presenza della cooperativa in Toscana in conseguenza dell’acquisizione dei punti vendita delle province di Siena e Arezzo (attualmente di proprietà di Coop Centro Italia). L’operazione, del valore di 85 milioni di euro (per la nuda proprietà), è stata realizzata a seguito dell’accordo siglato tra le due cooperative, accordo che sarà soggetto al preventivo parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi di legge, che porterà in Unicoop Firenze 29 nuovi punti vendita che insistono su un territorio su cui la cooperativa è già presente da anni.L’obiettivo dell’intesa, come ribadito precedentemente è quello di sviluppare nuove sinergie fra le due cooperative, sinergie che hanno come obiettivo il miglioramento dell’efficienza delle rispettive strutture organizzative.I tempi tecnici stimati per completare il passaggio sono di tre/quattro anni. Anni in cui Coop Centro Italia continuerà a gestire i punti di vendita interessati.