Saldi da favola per Land of Fashion: i primi numeri di Valdichiana Outlet Village confermano il trend positivo di questi mesi invernali

+ 20% di visitatori nel primo giorno dei saldi

Continua la favola moderna proposta fra le vie dello shopping di Land of Fashion. I Village di Franciacorta, Valdichiana, Puglia, Mantova e Palmanova, hanno dato il via alle settimane dedicate ai saldi con sconti sul prezzo outlet fino al 70%, che già dalle primissime ore hanno fatto registrare numeri importanti sul fronte dei visitatori.Valdichiana Outlet Village, nel primo giorno di questi saldi invernali 2018, ha fatto registrare un incremento di visitatori del 20% rispetto all’avvio dei saldi dello scorso anno.“Siamo molto soddisfatti della partenza dei saldi, che confermano il trend positivo della Land of Fashion”, dichiara Riccardo Lucchetti, Center manager di Valdichiana Outlet Village. “Certamente è prematuro tracciare un bilancio definitivo, ma i numeri registrati fin dal primo giorno, confermano da un lato la grande attesa, da parte dei consumatori, per questo periodo di ulteriore risparmio, dall’altro la qualità e la varietà dell’offerta della Land of Fashion”.Per quanto riguarda le tendenze d’acquisto, i punti vendita più frequentati in questo primo giorno di saldi sono quelli dell’abbigliamento donna e accessori, grazie anche alla presenza di nuovi brand quali Save my Bag, Fedon, Italia Independent, Stroili, Kocca e Cristina Effe. Anche l’abbigliamento uomo e lo sportswear stanno riscuotendo grande interesse, grazie alla presenza dei nuovi negozi Reporter, John Barritt, Désirée, Under Armour, Diadora, CMP ed i tanti punti vendita che hanno rinnovato la loro immagine come Adidas, K-Way e Levi’s.“Anche per chi a Natale ha ricevuto in dono la nostra Gift Card Land of Fashion – suggerisce Lucchetti - ecco che queste settimane possono diventare il momento migliore per dare il “fit” personale al proprio regalo”.