Partenariato Pubblico Privato, ancora aperte le iscrizioni al convegno organizzato da ANCE Siena

Martedì 30 gennaio alle ore 15 presso l’auditorium della Cassa Edile

Martedì 30 gennaio presso l’Auditorium della Cassa Edile di Siena, in viale Franci, 18, avrà luogo il convegno “Partenariato Pubblico Privato: un’opportunità per amministrazioni e comunità locali, privati e imprese”, un’occasione, voluta dalla sezione dei costruttori edili, per promuovere una forma alternativa di valorizzazione del patrimonio pubblico e di erogazione di servizi alla collettività.“Affronteremo i principali aspetti legali ed economico finanziari per inquadrare correttamente lo strumento del Partenariato Pubblico Privato” commenta Andrea Tanzini, Presidente di ANCE Siena “In particolare, ci rivolgiamo ai Comuni della nostra Provincia, alle istituzioni, ai professionisti, per i quali sono previsti crediti formativi, ed alle imprese: il nostro scopo è arrivare a considerare questa via un modo concreto di recuperare ambienti dismessi, spesso cari ai cittadini per motivi storici o civici, e restituirli a nuova vita, ma anche di dotare il nostro territorio, grazie all’intervento privato, di altri tipi di infrastrutture necessarie come ad esempio un parcheggio. Per questo motivo,” conclude Tanzini “la partecipazione al convegno è libera ed aperta a tutti gli interessati”.Per aderire è necessario iscriversi cliccando QUI o inviare un’e-mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.