La Deputazione Generale della Fondazione Mps sul rinnovo del Presidente e dei Membri della Deputazione Amministratrice

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena comunica che "nel corso della seduta odierna, la Deputazione Generale ha avviato il processo per individuare le modalità per le attività di ascolto tese a definire i profili del Presidente e dei membri della Deputazione Amministratrice, che subentreranno agli Organi in scadenza, definendo un calendario di incontri anche con gli Enti Designanti.Il prof. Marcello Clarich ha reso noto alla Deputazione Generale che non si renderà disponibile per un secondo mandato da Presidente, ribadendo la propria convinzione che la Fondazione abbia bisogno di una figura, di indiscussa professionalità e indipendenza, più legata al contesto locale per proseguire nel rilancio dell’ente, e evidenziando che nuovi sviluppi professionali non gli consentirebbero di dedicare il tempo necessario all’incarico.Nel corso della seduta sono stati auditi i rappresentanti di Sansedoni e di Fises.La Deputazione Generale ha valutato con soddisfazione che si è proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Toscana Life Sciences assicurando con ciò alla Società la necessaria e auspicata competenza e continuità di direzione in coerenza con quanto previsto negli atti di indirizzo".