Commesse Poste e Mps per Bassilichi, De Mossi: ''Siena non può restare inerte dinanzi all'ennesimo rischio di tracollo occupazionale''

"Siena non può restare inerme dinanzi all'ennesimo rischio di tracollo occupazionale che si prospetta con il mancato rinnovo per Bassilichi delle commesse con Poste Italiane e Banca Mps". Così interviene il candidato a sindaco di Siena, Luigi De Mossi."Un tracollo occupazionale che va a colpire circa cento famiglie e tanti giovani senesi.Bassilichi è rimasto uno degli ultimi poli lavorativi medio-grandi del nostro territorio e non possiamo permetterci di perdere anche questo, per il nostro presente e per il futuro delle nuove generazioni. I lavoratori dovrebbero chiedere un incontro con Padoan, dato che è stato ministro dell'economia e delle finanze e che è stato candidato dal PD a Siena.Io certo non ho intenzione di lasciare soli questi lavoratori e le loro famiglie".