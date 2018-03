Giannetto Marchettini nella Commissione nazionale delle Relazioni Industriali e degli Affari Sociali di Ance nazionale

Dopo Andrea Tanzini che già ricopre importanti incarichi in seno ad Ance Nazionale un altro esponente di Ance Siena, Giannetto Marchettini (attuale Presidente dell’Ente Senese Scuola Edile, della Cassa Edile di Siena e del SicurEdilCpT) è stato inserito nella Commissione Nazionale delle Relazioni Industriali e degli Affari Sociali di ANCE. Inoltre, Marchettini è stato recentemente cooptato nella sotto commissione di lavoro “Commissione Normativa” di ANCE, ed ha partecipato, in Delegazione, al tavolo sul rinnovo del contratto nazionale dell’edilizia, al quale hanno preso parte anche le controparti sindacali.Dichiara Marchettini: “Sono estremamente felice di poter prendere parte a questi tavoli di lavoro di ANCE, ritengo che si tratti di una grande occasione di confronto con lo scenario nazionale anche per poter maturare l’esperienza e le conoscenze necessarie utili in ambito locale per il lavoro che stiamo portando avanti con impegno con ANCE Siena e con gli enti bilaterali.”