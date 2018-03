Nero su Bianco: ''La Fondazione Mps divenza agenzia di sviluppo del territorio''

"Creare nuovi posti di lavoro è possibile e la Fondazione MPS avrà in futuro un ruolo strategico per aprire una nuova stagione di rilancio della città. Un nuovo percorso per l’Ente di Palazzo Sansedoni che passi da una forte discontinuità con il passato, trasformandolo in una vera e propria agenzia di sviluppo del territorio". Così un intervento di Nero su Bianco."Non è da sottovalutare che la quasi totalità delle forze politiche cittadine hanno chiesto un significativo cambio di passo e modifiche alla Fondazione MPS, in primis la revisione dello Statuto per adeguarlo al nuovo corso, ad un rinvigorito legame con il territorio, ma soprattutto al nuovo contesto in cui si trova ad operare oggi l’ente.Un lavoro che dovrà essere avviato in sinergia con la prossima Amministrazione Comunale. Per questo rimandare il rinnovo delle nomine all’insediamento del nuovo sindaco e giunta comunale sarebbe un atto di correttezza politica e di trasparenza amministrativa nei confronti deisenesi.In caso contrario si rischia di consegnare anche la Fondazione al tritacarne elettorale e alle convenienze elettoralistiche del momento. La Fondazione non può essere il salvagente per tenere a galla carriere politiche in declino, ma uno dei principali driver per la ripartenza economica di Siena".