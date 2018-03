Luigi De Mossi: ''Rimandare nomine Fondazione a dopo elezioni''

"Da tempo abbiamo espresso la nostra opinione sulle nomine della Fondazione Monte dei Paschi e ci sembra doveroso tornare sull'argomento per il bene della città". Così il candidato a sindaco di Siena, Luigi De Mossi."Le nomine dell'organo di indirizzo della Fondazione Mps devono essere rimandate a dopo le elezioni, quando Siena avrà un nuovo Sindaco e una nuova giunta.Il motivo è evidente: consentire all'amministrazione entrante di scegliere in autonomia chi la rappresenta in Fondazione e contemporaneamente far assumere al nuovo sindaco la responsabilità politica di tale scelta.Se il Pd, come dichiara il suo sindaco uscente, è cosi sicuro di governare questa città ancora per cinque anni, dia una dimostrazione di rispetto e attenda di aver incassato l'ennesimo trionfo elettorale prima di effettuare le nomine.