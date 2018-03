Banca Etruria: Federconsumatori dà il via all'azione contro PricewaterhouseCoopers

Federconsumatori Toscana ha dato il via ad una nuova azione a tutela dei risparmiatori coinvolti nella vicenda relativa alla risoluzione di Banca Etruria, questa volta nei confronti della società di revisione dei conti PricewaterhouseCoopers. Al momento è stata inviata formale diffida alla società, con la prospettiva di proseguire l'azione di tutela in ambito giudiziale.Per illustrare l’attività dell’associazione ed iniziare a raccogliere le adesioni, la Federconsumatori provinciale di Siena ha indetto un'assemblea pubblica per giovedì 22 marzo alle ore 16.00 presso la sala riunioni della Camera di Commercio di Siena, 5° piano (piazza Matteotti).L'azione è aperta sia agli obbligazionisti che abbiano aderito alle procedure di indennizzo forfettario e arbitrato, sia agli obbligazionisti che non abbiano in precedenza esperito alcuna azione, sia infine agli azionisti, finora rimasti esclusi da ogni procedura.