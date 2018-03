Banca Mps, Sena Civitas: ''23mila dipendenti di cui 3mila a Siena''

"Da giorni la Banca MPS è nuovamente sotto i riflettori"

"Mantenendo ferma la nostra linea di difesa occupazionale e legame con il territorio, ci preme evidenziare che il Monte dei Paschi, pur non essendo più la Banca di Siena, resta comunque un caposaldo economico e occupazionale a livello nazionale e, in particolare, a livello del nostro territorio e della nostra città". Così interviene con una nota Sena Civitas."Da ciò deriva una preoccupazione di fondo, che ci porta a richiedere che ogni valutazione segua parametri oggettivi relazionando i dati del piano industriale con quelli dell'andamento economico dell'Istituto bancario.Oltre 23mila famiglie di cui circa 3000 a Siena, vivono del reddito percepito lavorando al Monte dei Paschi; a queste si aggiungono quelle che vivono sull'indotto.Quindi, a nostro modesto avviso le verifiche, che devono rappresentare momenti di massima trasparenza, vanno effettuate non sulla base di andamenti borsistici giornalieri, ma su dati complessivi di un piano industriale pluriennale.Certo è che occorre attenzione e continuo monitoraggio al fine di evitare "scivoloni" del tipo "la prevista alienazione del patrimonio artistico della Banca per 121 milioni", oggi impedita grazie all'intervento di Sena Civirtas e a quello della Soprintendenza (vincolo di collezione)Infatti l'alienazione era stata approvata dal Ministro dell'Economia Padoan, per altro eletto recentemente parlamentare nel collegio di Siena, con aperto supporto anche del Sindaco Valentini".