Recupero oggi in Borsa per il titolo Monte dei Paschi che è risalito dell'1,72% rispetto a ieri chiudendo a 2,688 euro dopo lo scivolone di ieri di oltre il 5 per cento. Ricordiamo che il titolo ritontò a Piazza Affari lo scorso 25 ottobre, dopo dieci mesi di stop forzato, prezzando 4,55 euro ad azione.