Movimento Siena 5 Stelle: ''Vi piacerebbe 'vincere facile'? Disponibili ad un confronto su MPS e Fondazione''

"Ci fa veramente sorridere, ma anche un po’ indignare, l’ennesima furbata elettorale di alcuni candidati a Sindaco in merito ad un confronto su Banca e Fondazione MPS. Ci fa indignare soprattutto il fatto che vorrebbero confrontarsi proprio i due che hanno diretti riferimenti con i partiti, tra i primi responsabili dei disastri degli Enti, tentando, come al solito, di fare “inciuci” tra loro per confondere, o ingannare, i cittadini, con inammissibili prese di distanza o ricostruzioni farlocche dei fatti". Così un intervento del Movimento Siena 5 Stelle."Un discorso che si potrebbe tranquillamente estendere alla gran parte della “pletora” di candidati, quasi tutti riferibili a quel “sistema Siena” che ha impoverito e mortificato la nostra Comunità", prosegue M5S."Ricordiamo che tanti “oscuri” passaggi, come ad esempio la gestione di assurde nomine di personaggi inadeguati, sono ben documentati, con nomi e cognomi di tanti “pseudo senesoni”, da articoli di giornale, da deposizioni in aule giudiziarie, da intercettazioni telefoniche, e altri atti pubblici, in nostro possesso e facilmente consultabili, come ad esempio la relazione delle minoranze della Commissione d’Inchiesta Regionale su Banca e Fondazione MPS.In questo ambito il Movimento Siena 5 Stelle, anche riprendendo l’eredità e l’attività dei due più storici e genuini gruppi civici –Quelli di Montaperti e Pietraserena -, è l’unica forza politica che può vantare un’azione continua e coerente in questi anni, ampiamente dimostrabile da interrogazioni e mozioni in Consiglio Comunale, e da documenti ed eventi pubblici, spesso copiati da altri gruppi. Non solo, ma in questo percorso il Movimento ha sempre collaborato con chiunque, cittadini e altri gruppi civici, dimostrando da sempre apertura ed esclusiva attenzione alla Comunità.Per questo riteniamo che una tavola rotonda sul tema Banca e Fondazione MPS, sulle responsabilità che hanno portato ai disastri, e quindi sulle proposte per guardare al futuro, sia una cosa doverosa e necessaria, ma che lo stesso confronto non possa in alcun modo essere ristretto a chi, come successo in questi anni, ha sempre tentato di inquinare la verità per coprire le incapacità (o peggio) dei partiti e lobbies oggi a loro riferibili.Diamo quindi la nostra disponibilità ad un confronto serio - conclude la nota del Movimento Siena 5 Stelle -, che possa avere un contraddittorio, ma soprattutto che possa finalmente far luce su tutti gli atti scellerati compiuti da partiti e lobbies che hanno portato al disastro i nostri Enti dopo secoli di gloriosa storia."