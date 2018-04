Bassilichi, intervento del candidato a sindaco Luigi De Mossi

"Come avevo largamente anticipato, Nexi, nuova proprietaria dell’azienda, non sembra avere alcuna intenzione di accantonare l’idea di spacchettare i vari rami dell’azienda ex Bassilichi". Così interviene il candidato a sindaco di Siena, Luigi De Mossi."Questo - prosegue De Mossi - comporterebbe un tracollo occupazionale che andrebbe a colpire circa cento famiglie e tanti giovani senesi. L’ex ministro Padoan, oltre a chiedere voti a Siena, cos’ha fatto per prevenire questo problema dato che ha nominato i vertici di Poste Italiane e di Cassa Depositi e Prestiti? Il PD la vuole smettere di far danni nella nostra città?Bassilichi è rimasto uno degli ultimi poli lavorativi medio-grandi del nostro territorio e non possiamo permetterci di perdere anche questo, per il nostro presente e per il futuro delle nuove generazioni.Il Sindaco deve tutelare i diritti dei lavoratori – di tutti i lavoratori Bassilichi, Whirpool, Fruendo – e la migliore tutela è l’autorevolezza che al PD invece manca. I problemi - conclude De Mossi -vanno prevenuti e gestiti nell’immediatezza; non ci si può solo lamentare quando ormai la crisi è scoppiata. Voltiamo pagina, tuteliamo il lavoro."