Gli auguri del sindaco Valentini al nuovo presidente e alla nuova Deputazione amministratrice di Fondazione MPS

“I migliori auguri al nuovo Presidente di Fondazione MPS e agli altri membri della Deputazione Amministratrice. Certo non è più la Fondazione di una volta, ma può essere ancora molto utile per sostenere investimenti ed attività importanti in città e nel territorio, dalla cultura al sociale, dal sostegno all'imprenditoria ed alle Contrade, e non solo. Finalmente un presidente senese doc, fra l'altro nato a pochi metri da Palazzo Sansedoni, per ravvicinare la Fondazione a Siena. Già negli ultimi mesi si avvertiva un miglioramento delle iniziative positive poste in essere, adesso ci attendiamo una svolta vera. Il patrimonio è stato messo in sicurezza e quindi possono consolidarsi le erogazioni in favore del territorio. Le partecipazioni in Chigiana, TLS e FISES vanno considerate strategiche ed in ultimo, ma non per importanza, non mollare sulle richieste di risarcimento contro le banche che furono complici dei gravi errori commessi dagli ex amministratori al tempo di Antonveneta”. Il Sindaco Bruno Valentini saluta così la nomina odierna del nuovo Presidente Carlo Rossi e della nuova Deputazione Amministratrice di Fondazione MPS.