Degustazioni alle Terme: a Rapolano il secondo appuntamento con il vino di MTV

Venerdì 20 luglio San Giovanni Terme Rapolano arrivano i vini di Borgo Santinovo

Dopo il successo della prima serata, tutto pronto per il secondo appuntamento con STR Wine, il ciclo di degustazioni promosso da Movimento Turismo del Vino Toscana

Venerdì 20 luglio torna a San Giovanni Terme Rapolano, Rapolano Terme, il secondo appuntamento con “STR Wine”, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra la bellissima struttura termale e il Movimento Turismo del Vino Toscana. Protagonisti di questo appuntamento, al via dalle ore 19, saranno questa volta I vini dell’azienda vitivinicola Borgo Santinovo di Colle di Val d’Elsa. Il produttore, Federico Taddei, avrà il piacere di raccontare la sua storia dando il benvenuto con il suo rosato 100% Sangiovese al fianco dell’IGT bianco Chardonnay 2016. A seguire nel ristorante l’Olivo saranno il Chinati Colli Senesi ed il Chinati Colli senesi Riserva 2013 ad essere abbinati ai piatti proposti dal menu. Il vino in questo caso potrà essere scelto ad un prezzo speciale per i clienti della struttura e ancora una volta Federico Taddei potrà rispondere alle curiosità degli ospiti.STR Wine. Obiettivo dell’iniziativa, che rientra nelle attività estive delle terme, è quello di esaltare le bellezze del territorio toscano, in questo caso San Giovanni Terme Rapolano, tra le più importanti strutture in Italia a livello di benessere e cura della persona grazie alle sue preziose acque termali, e naturalmente il vino toscano delle cantine socie del Movimento Turismo del Vino Toscana. Dopo il successo della prima serata, il 13 luglio, l’altro appuntamento in programma è per venerdì 27 luglio con il Brunello e gli altri vini di Col d’Orcia (Montalcino). Tutte le informazioni sono disponibili sul portale di MTV Toscana www.mtvtoscana.com L'Associazione Movimento Turismo del Vino Toscana è un ente non profit che raccoglie circa 100 fra le più prestigiose cantine del territorio, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell'accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura di qualità.