Il 10 settembre al via la 2ª edizione della Summer School di Sanguis Jovis-Alta Scuola del Sangiovese

Il progetto Sanguis Jovis, promosso dalla Fondazione Banfi, è il primo Centro Studi Permanente sul sangiovese, il vitigno più coltivato in Italia

Clima, Vite, Cantina, Mercato: come sarà il Sangiovese del futuro? Questo il tema della 2ª edizione della Summer School di Sanguis Jovis - Alta Scuola del Sangiovese, che si svolgerà nella settimana del 10-14 settembre, 2018.Potenziamento, difesa e diffusione del valore prodotto dalla vitienologia del Sangiovese di Montalcino e della Toscana in genere, questa la mission di Sanguis Jovis-Alta Scuola del Sangiovese, il primo Centro Studi Permanente sul Sangiovese, il vitigno più coltivato in Italia, progetto nato solo un anno fa grazie alla volontà della Fondazione Banfi.Al suo attivo ha due edizioni di corsi di approfondimento, la prima Summer School a settembre 2017 e la prima Winter School a Marzo 2018, oltre ad alcuni progetti di ricerca.Il corso si tienepresso O.CR.A. Officina Creativa dell’Abitare (Via Boldrini 4, Montalcino- Siena) ed è aperto a venti studenti (10 Student, laureati da non più di 18 mesi, e 10 Professional), tutti selezionati con bando di ammissione. I costi di partecipazione dei 10 Student sono coperti per intero da borse di studio offerte da aziende ed istituzioni del territorio. La data ultima per l’invio delle domande è il 10 agosto 2018 ed il bando completo è disponibile sul sito della Fondazione Banfi: https://fondazionebanfi.it/it/sanguis-jovis/formazione.php Il cambiamento climatico in atto sta modificando la produzione del vino. Il corso, con particolare attenzione al Sangiovese, ne analizzerà i vari aspetti, da quello enologico e agronomico, a quello di marketing, grazie all’esperienza di docenti ed esperti in materia che porteranno la loro testimonianza ed esperienza a disposizione della classe.Il Professor Attilio Scienza e il Professor Alberto Mattiacci, rispettivamente Presidente e Direttore di Sanguis Jovis, dall’alto della loro riconosciuta eccellenza in campo scientifico e didattico, garantiranno, come in passato, l’assoluto livello qualitativo ed interdisciplinare dei corsi. Il Presidente della Fondazione Banfi, Rodolfo Maralli, precisa che “Il progetto, di cui la fondazione Banfi è promotrice, è nato nel 2017 nel territorio simbolo del Sangiovese, Montalcino, con il desiderio di accrescere e diffondere la cultura di questo straordinario vitigno, attraverso la ricerca scientifica, la comunicazione della conoscenza e l’alta formazione”.Per informazioni contattare:Lorella Carresi – PR & Communication Manager - Banfie-mail: lorella.carresi@banfi.it - tel.: 0577 840 111sito web: www.castellobanfi.it Facebook.com/CastelloBanfi - Twitter.com/CastelloBanfi - Instagram: Banfi Vini