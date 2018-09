Girogustando, stelle Michelin in arrivo a Siena: ad ottobre Oliver Glowig dal Mercato centrale di Roma

Da giovedì 4 ottobre tornano le serate a 4 mani in terra di Siena

Sabato 22 settembre anteprima-assaggio con Salegustando

Stelle in avvicinamento nel firmamento gastronomico senese. E’ prossima all’avvio della versione autunnale di Girogustando, la rassegna delle accoppiate tra cuochi italiani in programma a Siena e provincia per il 17esimo anno. Otto appuntamenti che fanno seguito ai sette già allestiti la scorsa primavera, e si affiancano a quelli parallelamente in corso tra i borghi di Maremma, dove tre cuochi senesi sono in queste settimane co-protagonisti in veste di ospiti. Nelle terre di Siena i menu a 4 mani che caratterizzano ognuna delle serate riprenderanno giovedì 4 ottobre a Chianciano terme, con il ristorante Viola di Alassio in arrivo all’Hostaria del Buco, inserito nel 2018 dalla Guida Michelin tra i “Bib Gourmand” che propongono una piacevole esperienza gastronomica. Due settimane più tardi, il 18 e 19 ottobre nel capoluogo arriverà uno chef insignito di due stelle dalla prestigiosa guida: è Oliver Glowig, un tedesco da tempo attivo in Italia ed in particolare dal 2016 a “La tavola il vino e la dispensa”, ristorante con terrazza sul Mercato centrale di Roma. Glowig incrocerà per due sere gli attrezzi del mestiere con Daniel Calosci, resident chef del Particolare di Siena. Girogustando sarà di nuovo nel capoluogo senese già la settimana precedente, con il Foriporta che accoglierà Giovanni l’Antologie de L’Aquila, ovvero il cuoco abruzzese Giovanni Cozzolino.Fori porta e Particolare, insieme alla Grotta del Gallo nero, proporranno un assaggio delle serate d’autunno sabato 22 settembre. Dalle 18.30 negli spazi Febal casa di via di Pescaia a Siena torna infatti “Salegustando”, anteprima d’inizio stagione per i menu a 4 mani. Oltre alle pietanze, il pubblico potrà assaggiare anche gli altri ‘ingredienti’ delle serate: le storielle nutrizionali, i vini serviti dai sommelier, gli intrattenimenti. Dettagli su www.girogustando.tv Cos’è Girogustando“Girogustando – i cuochi d’Italia s’incontrano” è un’occasione di confronto tra cuochi del territorio italiano, ed un’opportunità di conoscenza per il pubblico che siede a tavola durante le serate in cui questi di esibiscono. Nata e cresciuta per iniziativa di Confesercenti Siena, è da tempo una delle manifestazioni di punta di Vetrina Toscana, il progetto Regione Toscana-Unioncamere che valorizza filiera corta enogastronomica, qualità delle produzioni artigianali e territorio. Nel 2018 in terra di Siena è resa possibile grazie al patrocinio di Comune di Siena, Camera di Commercio di Siena, Unioncamere Toscana; alla sponsorship di Caffè Batani, Assicoop Unipol, Febal Casa Siena, Etruria Simply, Banca Mediolanum, Pasquini, Readytec, Enegan; la partnership di AIS, Estrosì, Sinutriwells. Tutti i dettagli ed i resoconti sulle passate edizioni sono disponibili su www.girogustando.tv