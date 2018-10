Il vino toscano verso il BuyWine: al via le iscrizioni all’edizione 2019

Partono con lo scoccare della mezzanotte di stasera le iscrizioni all'edizione 2019 di BuyWine. Dal 13 e fino al prossimo 31 ottobre le aziende vitivinicole toscane potranno richiedere di partecipare all'evento con cui il vino toscano d'eccellenza si presenta a buyer provenienti da tutto il mondo. Le aziende selezionate saranno un massimo di 215. La partecipazione al bando potrà essere effettuata esclusivamente on-line, attraverso la compilazione della domanda sul sito https://regionetoscana.crmcorporate.it , sezione "Eventi" - BuyWine 2019.Il "Buy Wine 2019" si terrà a Firenze, alla Fortezza da Basso, l'8 e 9 febbraio 2019 Il format, ormai collaudato, metterà direttamente in contatto buyer ed aziende: nel 2018 gli incontri tra i 190 buyer arrivati da 39 Paesi e le 215 aziende presenti sono stati 5.700.Alla manifestazione, organizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con PromoFirenze, Azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze partecipano solo imprese che producono e commercializzano vini a denominazione di origine della Toscana.Si tratterà quindi di un appuntamento centrale per i nostri produttori che avranno l'opportunità di incontrare buyer provenienti da tutto il mondo: all'ultima edizione, oltre alla conferma dei mercati ormai consolidati come Stati Uniti, Canada, Cina e dei classici mercati europei con Paesi Scandinavi e Germania in testa, hanno partecipato anche importatori provenienti da nuovi Paesi come Thailandia, Libano, Perù, Colombia e Azerbaijan. Ulteriori info sul sito www.buy-wine.it