Girogustando, il Particolare si fa straordinario: il 18 e 19 ottobre Oliver Glowig a Siena

Giovedì e venerdì doppio prestigioso appuntamento a 4 mani

In arrivo il due stelle Michelin da “La tavola, il vino e la dispensa” di Roma

Si annunciava a prescindere come una serata straordinaria. E ora, lo sarà a maggior ragione. Giovedì 18 ottobre Girogustando porta al Particolare di Siena il ristorante “La tavola, il vino e la dispensa” di Roma. Alle pendici della basilica di San Francesco arriva così uno chef insignito di due stelle dalla prestigiosa guida Michelin: è Oliver Glowig, tedesco d’origine, da tempo attivo in Italia ed in particolare dal 2016 al ristorante con terrazza sul Mercato centrale di Roma. Glowig incrocerà per due sere i prestigiosi attrezzi del mestiere con Daniel Calosci, resident chef del Particolare di Siena. Il menu a quattro mani avrà infatti una “prima” giovedì 18, ed una replica venerdì 19 ottobre.Forgiato professionalmente alla corte di Gualtiero Marchesi, Glowig si è poi confrontato con Alain Ducasse e Sergio Mei in quella Capri dove nei primi anni Duemila a costruito gradualmente il proprio prestigio, conseguendo la prima stella nel 2004 e la seconda 4 anni dopo. Ambasciatore della cultura gastronomica italiana, Oliver si impegna da qualche tempo a formare nuovi allievi che lo aiutino ad esportare il concetto di dieta mediterranea nel mondo, in Bahrein come in Svizzera. Questo background sarà valorizzato nell’abbinamento con Daniel Calosci, che in questo anno di permanenza al Particolare sta praticando una cucina d’avanguardia, sfoderando quanto appreso nel corso dei suoi studi (anche nel suo caso, all’accademia di Gualtiero Marchesi) e nelle esperienze in giro per il mondo.All’atto di programmare l’esibizione a quattro mani non era ancora emersa l’intenzione di effettuare a Siena un Palio Straordinario: la concomitanza non sembra tuttavia aver influenzato l’evento, dato che buona parte dei posti disponibili al pubblico sono ad oggi già stati prenotati. “Uovo croccante, spinaci al balsamico e spuma di pecorino” ed “Eliche cacio pepe ai ricci di mare” sono tra le creazioni preannunciate da Glowig, mentre Calosci valorizzerà un “Maialino, rapa, castagna, abete rosso”. In abbinamento vini Poggo le Volpi; i due chef prepareranno assieme un benvenuto d’apertura. Inizio della serata ore 20.30, dettagli su www.girogustando.tv Cos’è Girogustando“Girogustando – i cuochi d’Italia s’incontrano” è un’occasione di confronto tra cuochi del territorio italiano, ed un’opportunità di conoscenza per il pubblico che siede a tavola durante le serate in cui questi di esibiscono. Nata e cresciuta per iniziativa di Confesercenti Siena, è da tempo una delle manifestazioni di punta di Vetrina Toscana, il progetto Regione Toscana-Unioncamere che valorizza filiera corta enogastronomica, qualità delle produzioni artigianali e territorio. Tutti i dettagli ed i resoconti sulle passate edizioni sono disponibili su www.girogustando.tv