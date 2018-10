Girogustando a Montepulciano: l’Acquaviva si fa Brodetto, L’Angolo diventa Piazza

Venerdì 26 ottobre i gemellaggi tra cuochi d’Italia in Valdichiana

In arrivo Elis Marchetti dall’Osteria della Piazza di Ancona

Tradizione e innovazione, e l’Angolo diventa una Piazza. Venerdì 26 ottobre Acquaviva di Montepulciano torna protagonista di Girogustando, la rassegna di gemellaggi tra cuochi d’Italia. E’ in particolare il ristorante l’Angolo ad ospitare l’evento, ed a condividere gli spazi della propria cucina con un ristorante del resto d’Italia. In particolare, sarà l’Osteria della Piazza di Ancona, rappresentata dal cuoco Elis Marchetti. Lunghissima esperienza in campo gastronomico alternata ad apparizioni televisive, vincitore per 3 anni consecutivi del Premio al Merito Stella della Ristorazione, consulente per la ristorazione, Marchetti è uno chef che ama conoscere a fondo le sue materie prime: da 10 anni propone un lungo viaggio attraverso i sapori e profumi della sua terra, spostandosi dolcemente dal mare alla montagna. Fedele a questa tradizione sarà uno dei piatti che verranno serviti la sera del 26 ottobre, il prelibato Brodetto all’Anconetana; si tratta di una zuppa di pesce, la cui ricetta è gelosamente custodita dai maestri chef anconetani. Rispetto a quelle tradizionali, questa si presenta molto più densa, preparata con 13 diverse qualità di pesce, che riporta o al numero di commensali dell’ultima cena o al numero di bocche della Fontana del Calamo, dagli anconetani conosciuta come Fontana delle 13 cannelle.Tutto questo nella suggestiva cornice del ristorante L’Angolo, anch’essa legata ai profumi e alla tradizione della toscana, che da tempo ha deciso di innovarsi aprendo un’olleria e promuovendo un modo nuovo di cuocere i piatti a base di carne. La pietra ollare permette infatti una cottura più omogenea e senza aggiunta di grassi, che esalta il sapore delle carni, conservandone il gusto. Per Girogustando Il cuoco dell’Angolo Paolo Contemori tra l’altro “Gnocchetti di patate allo zafferano di Città della Pieve con porcini” e “Polpette di Nonna Pia con zucchine al graten”. Vini serviti da sommelier AIS, in sala tra un piatto e l’altro le storielle nutrizionali, quelle storiche e gli altri dettagli che distinguono Girogustando. Tutti i dettagli su www.girogustando.tv Cos’è Girogustando“Girogustando – i cuochi d’Italia s’incontrano” è un’occasione di confronto tra cuochi del territorio italiano, ed un’opportunità di conoscenza per il pubblico che siede a tavola durante le serate in cui questi di esibiscono. Nata e cresciuta per iniziativa di Confesercenti Siena, è da tempo una delle manifestazioni di punta di Vetrina Toscana, il progetto Regione Toscana-Unioncamere che valorizza filiera corta enogastronomica, qualità delle produzioni artigianali e territorio. Tutti i dettagli ed i resoconti sulle passate edizioni sono disponibili su www.girogustando.tv