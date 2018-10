Istituto ''Bettino Ricasoli'' fra i protagonisti di Didacta Italia

Gli studenti dell’Istituto tecnico agrario con i loro vini e quelli dell’Istituto enogastronomico con finger food

L’Istituto d’istruzione superiore statale “Bettino Ricasoli” di Siena ha rinnovato nei giorni scorsi la sua partecipazione a Didacta Italia, fiera nazionale dedicata al mondo della scuola e al suo futuro sempre più attento a innovazione e tecnologie digitali. L’evento, alla sua seconda edizione, si è svolto ancora una volta alla Fortezza da Basso di Firenze e ha messo a confronto esperienze e attività scolastiche promosse in tutta Italia con tre giorni di incontri, workshop, mostre, convegni e seminari che hanno coinvolto dirigenti scolastici, docenti, studenti, istituzioni, professionisti e imprenditori del settore.Didacta Italia ha visto protagonista l’Istituto “Bettino Ricasoli” con gli studenti dell’indirizzo tecnico agrario di Siena e quelli dell’indirizzo enogastronomico di Colle di Val d’Elsa. I primi hanno presentato e fatto degustare i vini di loro produzione nell’azienda agraria annessa alla scuola, mentre gli allievi della sede colligiana hanno preparato aperitivi e spuntini a base di finger food. Lo stand dell’Istituto senese è stato visitato anche da Cristina Grieco, assessore all'istruzione della Regione Toscana, che ha brindato insieme agli studenti.L’Istituto d’istruzione superiore statale “Bettino Ricasoli” di Siena riunisce quattro scuole: l’Istituto tecnico agrario di Siena, l’Istituto professionale agrario di Montalcino, l’Istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera di Colle di Val d’Elsa e la sezione carceraria dell’Istituto enogastronomico presso la Casa di Reclusione di San Gimignano. L’Istituto “Bettino Ricasoli”, inoltre, è l’unica Scuola enologica in Toscana e offre ai diplomati in viticoltura ed enologia provenienti anche da altri Istituti tecnici agrari la possibilità di conseguire la qualifica di Enotecnico con un sesto anno di studi.