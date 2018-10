Lindt inaugura ufficialmente il Lindt Shop di Siena

Golose e irresistibili soprese per tutti i Lindt lovers

È tutto pronto per l’inaugurazione ufficiale del Lindt Shop di Siena, aperto al pubblico poco prima dell’estate! Sabato 27 ottobre Lindt Italia, azienda parte del Gruppo Lindt & Sprüngli, leader nella produzione di cioccolato premium, stupirà con dolcissime sorprese tutti i golosi che si recheranno all’evento.Chi non vorrebbe incontrare il Maître Chocolatier Lindt? Questa è l’occasione giusta per conoscerlo, ammirare la sua expertise e degustare gli straordinari capolavori di cioccolato che creerà live durante la giornata: l’iconico Lindor Latte, la pralina di finissimo cioccolato al latte con un morbido ripieno, conosciuto in tutto il mondo per la sua irresistibile scioglievolezza, e le tavolette di cioccolato con una speciale personalizzazione che celebrerà la città senese. In questa giornata tutti avranno la possibilità di diventare un Maître Chocolatier per qualche minuto e di essere “inviati speciali” dell’evento: segui i palloncini color rosso Lindor e vieni a scoprire tutte le irresistibili sorprese in programma!I negozi monomarca Lindt presenti su tutto il territorio nazionale sono realizzati, gestiti e sviluppati in collaborazione con la società SelecTTrade, Retail Partner esclusivo per l’Italia del Gruppo Lindt & Sprüngli.Lindt Shop SienaVia di Città 9953100 Siena (SI)Orario evento: sabato 27 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 19:00Orario Lindt Shop: aperto tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 20:00