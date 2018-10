Torna a Siena ''Sangiovese Purosangue''

Dal 3 al 4 novembre torna la manifestazione dedicata a uno dei vitigni italiani di riferimento: degustazioni e verticali di vecchie annate in Piazza del Campo

Torna una nuova edizione di Sangiovese Purosangue, ideato e organizzato dall’Associazione EnoClub Siena, con un evento che ormai si ripete da 8 anni attraverso una formula itinerante che ha toccato città come Roma e Milano. Per il terzo anno consecutivo la kermesse si svolgerà a Siena e per la prima sarà ospitato all’interno del Palazzo Comunale dove si alterneranno approfondimenti e degustazioni alla presenza dei vignaioli, di fronte a un pubblico non solo di operatori e giornalisti ma anche di appassionati.Sangiovese Purosangue, ideato da Davide Bonuccci, presidente di EnoClub, da diversi anni, si sta impegnando per portare a compimento un progetto di valorizzazione del vitigno partendo dal nucleo del Sangiovese toscano tramite indagini e confronti con le altre zone vinicole italiane: Romagna, Umbria e Lazio, con le rispettive sottozone e cru. Attraverso convegni e banchi di assaggio, a Sangiovese Purosangue si potranno apprezzare le varie declinazioni territoriali.Saranno 70 le aziende partecipanti con le loro etichette di Sangiovese in purezza, per più di 300 vini in assaggio. I banchi di assaggio si svolgeranno nelle giornate di sabato e domenica (ore 15.30 - 19.30) ai Magazzini del Sale del Palazzo Comunale e saranno un importante momento non solo per confrontare vini di territori diversi ma anche per poter incontrare i produttori. Tre le degustazioni guidate che verteranno su verticali di vecchie annate di aziende che hanno contribuito a scrivere la storia del vino in Toscana.Per l’assessore al Turismo Alberto Tirelli l’iniziativa "rappresenta un importante momento di conoscenza enologica verso un vitigno che, a pieno titolo, è tra le eccellenze più apprezzate del nostro territorio. Una delle chiavi di successo sui mercati internazionali".Con Sangiovese Purosangue, l’unica iniziativa specifica sul vitigno, universalmente riconosciuta come evento di riferimento nel settore enologico con eco mediatico in Italia e all’estero, Bonucci intende impegnarsi per "continuare il progetto di valorizzazione del vitigno partendo dal suo nucleo toscano, tramite indagini e confronti con le altre zone vinicole italiane: Romagna, Umbria e Lazio".Il programma completo:SABATO 3 NOVEMBRE E DOMENICA 4 NOVEMBRE15.30 – 19.30 Banchi di assaggio Sangiovese Purosangue con i produttori, apertura al pubblico. Magazzini del Sale.Palazzo Comunale. Piazza del Campo 1Ingresso 20 euro, Ridotto 15 euroPROGRAMMA DI CONFERENZE E SEMINARISABATO 3 NOVEMBREUniversità di Siena – Aula Magna Complesso San Niccolò,Via Roma 569.30 – 13.00 Conferenza tecnico-scientifica sul Sangiovese. Aperta al pubblico.Con il patrocinio dell’Accademia dei Georgofili.Foyer Teatro dei Rinnovati. Palazzo Comunale. Piazza del Campo 115.00 – 16.30 Verticale Brunello di Montalcino Pietroso. Con Gianni Pignattai. Su prenotazione. Euro 30/Euro 20 per i soci Enoclub17.30 – 19.30 Verticale Sangiovese Poggio ai Chiari – Colle Santa Mustiola. Condotta da Andrea Gabbrielli, giornalista e scrittore di vino, con Fabio Cenni. Su prenotazione. Euro 30/Euro 20 per i soci EnoclubDalle ore 20.30 - Cena con i produttori, su prenotazioneDOMENICA 4 NOVEMBREFoyer Teatro dei Rinnovati. Palazzo Comunale. Piazza del Campo 111.00 – 13.00 Degustazione guidata: Verticale Brunello di Montalcino Riserva Poggio al Vento Col d’Orcia. Con Francesco Marone Cinzano. Foyer Teatro dei Rinnovati. Palazzo Comunale. Piazza del Campo 1. Su prenotazione. Euro 40 / Euro 30 per i soci EnoclubLUNEDI’ 5 NOVEMBREFoyer Teatro dei Rinnovati. Palazzo Comunale. Piazza del Campo 110.30 – 19.00 Conferenza tecnica con degustazione – Cru del Sangiovese in Toscana. Solo su invito o prenotazioneInfo:Marina Ciancaglini - 339 8199734 - marina@garagewine.itDavide Bonucci - 3285436775 - enoclubsiena@gmail.com