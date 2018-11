Istituto ''B. Ricasoli'': Calici d’Autunno per salutare i nuovi enotecnici

Sabato 10 novembre la consegna dei diplomi di specializzazione e degustazioni di vini e piatti degli studenti

Si intitola “Calici d’Autunno” l’appuntamento che sabato 10 novembre, a partire dalle ore 16.30, animerà l’Istituto d’istruzione superiore “Bettino Ricasoli” di Siena, in Strada di Scacciapensieri, coinvolgendo i ragazzi dei diversi indirizzi formativi. L’iniziativa si aprirà con la consegna dei diplomi a 15 studenti del corso di enotecnico 2017-2018 dell’Istituto senese, unica scuola enologica della Toscana, prima di lasciare spazio alla presentazione e degustazione dei vini prodotti dagli studenti dell’indirizzo tecnico agrario di Siena e ai piatti preparati dagli alunni dell’indirizzo enogastronomico e per l’ospitalità alberghiera di Colle di Val d’Elsa. L’appuntamento è aperto a tutti coloro che vorranno conoscere da vicino la scuola senese e la sua offerta formativa assaporando portate e vini frutto del lavoro tecnico-pratico degli studenti.Il diploma di enotecnico proposto dall’Istituto d’istruzione superiore “Bettino Ricasoli” di Siena con un sesto anno di formazione permette di conseguire il diploma di specializzazione ai diplomati in viticoltura ed enologia dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria” provenienti anche da altri Istituti Tecnici Agrari in Italia. Le esercitazioni tecnico-pratiche degli studenti vengono effettuate nell’azienda agraria annessa all’Istituto senese, dove vengono prodotti vino e olio e coltivati frutta, ortaggi e piante. Il corso permette anche di approfondire le competenze richieste dal mondo del lavoro, perfezionare la preparazione scientifica ed effettuare stage e visite in realtà vitivinicole, sia in Italia che all’estero.