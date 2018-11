I pici alla Biennale Enogastronomica di Firenze

Domenica 18 novembre, nell’ambito “Focus Masticabili”, gli Amatori Pici Chianciano saranno presenti alla Biennale Enogastronomica di Firenze, manifestazione dedicata all’enogastronomia con occhio attento e curioso verso ciò che cambia e si rinnova nel comparto food & beverage, occasione di incontro e di scambio tra addetti del settore e pubblico, per capire e scoprire le nuove tendenze del gusto.Il workshop si terrà presso la Fortezza da Basso, alle ore 19 nell’Aula Magna del Padiglione Arsenale, in compagnia di Leonardo Romanelli noto giornalista esperto in materia che aiuterà a capire la differenza tra i vari prodotti e come riconoscerli freschi e buoni.La ricetta dei pici è tradizionale del territorio sud-senese, a cavallo tra Val D’Orcia e Val di Chiana ed ha origini antichissime ed incerte, un tempo costituiva il tipico piatto povero delle famiglie locali, ma continua ancora oggi ad essere un piatto ricercato ed apprezzato anche nella ristorazione di alto livello. Nella zona di Chianciano i pici rappresentano qualcosa di più di un semplice piatto tradizionale, sono un segno caratterizzante di una comunità e di un modo di stare insieme, un legame forte al territorio ed alla sua storia e cultura. Gli Amatori Pici Chianciano nascono per tutelare, tramandare e promuovere questo piatto popolare, cercando di valorizzare la ricetta originale ed i condimenti della tradizione, utilizzando materie prime a Km0 e producendo rigorosamente a mano e con passione…