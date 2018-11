''Passione per il Vino'', Michelin premia la Lokanda Devetak

Il nuovo premio speciale istituito insieme al Consorzio del Brunello è andato al sommelier Augustin Devetak

E’ andata al sommelier Augustin Devetak della Lokanda Devetak a San Michele del Carso la 1° edizione del Premio Speciale Michelin “Passione per il Vino” istituito in partnership con il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino.Annunciato a Parma nell’ambito della presentazione della 65ª edizione della Guida Michelin Italia il riconoscimento vuole premiare chi all’interno del mondo della ristorazione di qualità aiuta a diffondere conoscenza del vino ed il modo migliore per gustarlo e consumarlo con attenzione anche alla valorizzazione della grande varietà e complessità della produzione italianaCome ha sottolineato il presidente del Consorzio del Brunello di Montalcino Patrizio Cencioni “la passione per il vino è un elemento fondamentale perché consente di trasmettere le storie, le esperienze i sogni che ci sono dentro una bottiglia. Per chi fa dell’eccellenza e dell’unicità il valore più importante sapere che ci sono persone che sanno raccontare questo, che hanno al capacità di valorizzare il territorio e le persone che fanno grande un vino è essenziale. Sono i nostri primi ambasciatori e ci aiutano ad essere quello che oggi siamo. Una denominazione leader nel mondo. Per questo – prosegue Patrizio Cencioni -abbiamo immediatamente aderito all’idea di Michelin di premiare chi all’interno di ristoranti di qualità sostiene la crescita della cultura dell’eccellenza. Una partnership che ci lega ormai da anni e che con questa iniziativa fa un ulteriore passo in avanti”.