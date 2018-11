Passione culinaria come missione sociale: l’Orto de’ pecci trova il suo contraltare

Con Girogustando a Siena l’Osteria della Corte de La Spezia

Origini, territorio e menu diversi, ma con un comune denominatore nell’impegno sociale. E’ quello che caratterizza l’Orto de’ Pecci di Siena e l’Osteria della Corte de La Spezia, prossimi protagonisti di Girogustando. La rassegna degli incontri tra cuochi d’Italia sta per completare il suo percorso 2018, e per la penultima tappa riporterà a Siena due apprezzati protagonisti del passato. Nella valle di Porta Giustizia, sotto piazza del Mercato, giovedì 22 novembre torna Silvia Cardelli, già apprezzata a fine 2017 sia per pietanze come i “muscoli alla spezzina” che per la particolare storia professionale, che nel 2017 l’aveva vista parte attiva in un progetto di inserimento sociale (in quel caso, nella sua cucina) di rifugiati politici.Quest’anno la chef ligure troverà un contraltare che le assomiglia nell’Orto de’ Pecci, evoluzione di una storia coraggiosa di inserimento sociale che prese le mosse dall’epilogo dell’ex spedale Psichiatrico di Siena. E che dal 2005 in quella suggestiva enclave verde nel centro di Siena propone pietanze senesi e verace umanità. In un luogo dove il rispetto e la valorizzazione della persona sono aspetti imprescindibili, ci si può aspettare proposte conviviali coinvolgenti, piatti della tradizione toscana con un’attenta valorizzazione della materia prima e l’esaltazione dei profumi e degli aromi.Così per l’appuntamento Girogustando di domani l’Orto dei Pecci e l’Osteria della Corte proporranno un menu a quattro mani con “ tenero di polpo su crema di patate allo sformato di gobbi con fonduta di pecorino e crostone al cavolo nero”, “cozze ripiene alla spezzina”, “cinghiale alla cacciatora”, “cremoso ai limoni delle Cinque Terre con salsa al basilico”. Anche in questa occasione vini serviti da sommelier AIS, e in sala tra un piatto e l’altro le storielle nutrizionali, quelle storiche e gli altri dettagli che distinguono Girogustando. Maggiori info su www.girogustando.tv Cos’è Girogustando“Girogustando – i cuochi d’Italia s’incontrano” è un’occasione di confronto tra cuochi del territorio italiano, ed un’opportunità di conoscenza per il pubblico che siede a tavola durante le serate in cui questi di esibiscono. Nata e cresciuta per iniziativa di Confesercenti Siena, è da tempo una delle manifestazioni di punta di Vetrina Toscana, il progetto Regione Toscana-Unioncamere che valorizza filiera corta enogastronomica, qualità delle produzioni artigianali e territorio. Tutti i dettagli ed i resoconti sulle passate edizioni sono disponibili su www.girogustando.tv