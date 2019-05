Girogustando 2019: mercoledì 8 maggio inizia a Siena la quattro mani in tavola con Grosseto e Arezzo

Prende il via la 18ª edizione della rassegna di gemellaggi gastronomici

Per il debutto il Torre d’Argento di Cala Piccola (Argentario) al Mestolo di Siena

L’Italia che cucina con passione s’incontra a tavola. Soprattutto, quest’anno lo fa la Toscana: quella meridionale, l’area compresa tra Siena Arezzo e Grosseto, interamente protagonista nel 2019 di Girogustando. Al suo 18° anno, la serie di gemellaggi tra cuochi ideata da Confesercenti adatta sempre più in spirito “Vetrina Toscana” il modello di incontro tra culture che da sempre la contraddistingue. Così se il progetto di Regione e Unioncamere valorizza la filiera enogastronomica regionale e i suoi soggetti attivi, Girogustando quest’anno lo esalterà dedicando metà del programma agli incontri tra ristoranti di Siena, Arezzo e Grosseto. Nel capoluogo senese il primo incontro della serie sarà quello di mercoledì prossimo, 8 maggio: Nicoletta Marighella, chef del ristorante il Mestolo, accoglierà Francesco Carrieri ovvero il Torre d’Argento, il ristorante del pregevole Hotel Torre di Cala piccola di Monte Argentario (GR).Il variegato mix di origini (emiliane per lei, pugliesi per lui) esperienze e territori vissuti ne propiziano un menu di esordio per il pubblico di Girogustando decisamente il linea con il carattere della manifestazione. Così la pappa al pomodoro accompagnerà ravioli con seppie e passatina di zucchine; le vongole veraci faranno altrettanto con i maccheroncini, o la ricciola con le verdure croccanti. L’occasione di scoperta di mare e territori limitrofi sarà rafforzata con l’impiego di ingredienti locali: la farina di Podere Pereto (Rapolano) sarà impiegata per preparare pane grissini e crackers, i consorzi Chianti Classico e Vini di Maremma selezioneranno i vini in accompagnamento.Il racconto di ingredienti ed esperienze di vita prenderà il via alle 20.30, illustrato per il pubblico in sala con discrezione e precisione. Alla ‘prima’ di Girogustando di mercoledì 8 maggio farà seguito la settimana successiva la seconda tappa senese, con un altro ristorante grossetano (la Fontanina di Porto Santo Stefano) in trasferta il 16 maggio a Poggibonsi. Tutti i dettagli sul sito www.girogustando.tv