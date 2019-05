La Vernaccia di San Gimignano protagonista a Vini d'Autore - Terre d'Italia

Due grandi degustazioni guidate da Ernesto Gentili

Due appuntamenti da non perdere in Versilia per gli appassionati di vino in programma all'interno della manifestazione organizzata da Acquabuona “Vini d'Autore - Terre d'Italia”, divenuta ormai un punto di riferimento anche per gli operatori di tutta la Toscana.Ospite d'eccezione la Vernaccia di San Gimignano, che sarà protagonista di due degustazioni condotte dal critico Ernesto Gentili, una delle firme più conosciute e apprezzate in Italia e all'estero, ciascuna con dieci etichette di Vernaccia di San Gimignano prodotte da altrettante cantine in assaggio, per un totale quindi di venti vini di venti diverse aziende: un’occasione unica per apprezzare e conoscere la denominazione più antica d'Italia.Il primo appuntamento “2016, un'annata da ricordare” è in programma domenica 19 maggio alle ore 16 e dichiara nel titolo il tema della degustazione: un approfondimento della Vernaccia di San Gimignano attraverso una delle migliori annate dell'ultimo decennio per questa denominazione.Il secondo appuntamento si svolgerà il giorno seguente, lunedì 20 maggio alle ore 15: “Vernaccia di San Gimignano, una squadra vincente” è il titolo che Ernesto Gentili ha pensato per questa degustazione impostata sull'assaggio di più vini di annate diverse con un meccanismo a scalare: 4 del 2018, 3 del 2017, 2 del 2016 e 1 del 2015... viene fuori uno schema 4-3-2-1 che assomiglia a un modulo calcistico, perfetto per fare centro all'interno della denominazione!L'ingresso alle due degustazioni è gratuito, ma è necessaria la prenotazione da effettuare online sul sito di Vini d'Autore: https://www.vinidautore.info/espositori/vernaccia-di-san-gimignano-focus/