Enogastronomia, bici e motori: al via ''La valle del Gigante Bianco''

Sabato 25 e domenica 26 maggio entra nel vivo la rassegna dedicata alla chianina e alla Valdichiana

Il primo weekend proporrà la cena “100 bistecche di chianina” e la ciclo-pedalata “Borghi & Chianina”

Enogastronomia, biciclette e motori. La quindicesima edizione de “La valle del Gigante Bianco” di Bettolle entra nel vivo con un fine settimana particolarmente variegato che, sabato 25 e domenica 26 maggio, proporrà un ricco calendario di iniziative per la valorizzazione della chianina e della Valdichiana.L’evento rappresenta la più grande festa dedicata a questa razza bovina direttamente nella sua terra d’origine ed è promosso dagli Amici della Chianina con la collaborazione del comune di Sinalunga e del Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appenino Centrale, oltre che con il coinvolgimento di tante associazioni, enti e istituzioni delle provincie di Arezzo e di Siena.Tra gli appuntamenti centrali rientra, alle 20.00 del sabato, la quarta edizione della cena “100 bistecche di chianina - Limited edition” che farà degustare una selezione del più pregiato taglio del vitello con portate di circa un chilo, in abbinamento a vini pregiati del territorio.La domenica sarà rivolta agli amanti delle biciclette che potranno partecipare alla seconda edizione di “Borghi & Chianina”, la ciclo-pedalata organizzata con Donkey Bike Club e Fiab di Arezzo e di Siena che accompagnerà tra borghi fortificati e fattorie monumentali. Il ritrovo è fissato alle 9.30 alla stazione di Sinalunga dove sarà allestito anche un gazebo che metterà a disposizione un servizio gratuito di noleggio di biciclette per permettere a tutti la partecipazione a questa esperienza di sport e turismo lento alla scoperta del territorio sui percorsi del Gigante Bianco. In contemporanea si terrà “Gigante Bianco on the road - Discovering Tour in Valdichiana” che, in sella ad una moto e con partenza alle 8.30 da Arezzo, porterà alla scoperta della vallata tra strade asfaltate e strade bianche, con degustazioni lungo il percorso e visite ad aziende agricole e allevamenti. Alle 10.00, invece, in piazza Garibaldi a Bettolle partiranno il raduno e il giro turistico dedicati a auto e moto vintage per un nuovo ritorno indietro nel tempo.Il fine settimana proporrà anche le due masterclass “Birra e chianina” e “Chianina e prosecco” in programma rispettivamente sabato alle 18.00 e domenica alle 17.30, mentre per tutti i due giorni resteranno attivi gli stand dell’Osteria della Chianina e il cibo di strada dello Streetfood del Gigante Bianco per permettere a tutti di provare i piatti tipici del territorio.«Il primo fine settimana de “La valle del Gigante Bianco” - commenta Giovanni Corti, presidente degli Amici della Chianina, - troverà il proprio perno nella scoperta della Valdichiana, proponendo iniziative aperte a tutti coloro che ne vorranno vivere la ricchezza socio-economica fatta di allevamenti, aziende agricole ed enogastronomia».