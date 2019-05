Lo chef 2 Stelle Michelin Gaetano Trovato del ristorante Arnolfo giudice dell'ultima puntata de ''La prova del cuoco''

Lo chef Gaetano Trovato, già ospite di 3 precedenti puntate, è stato scelto come giudice per il finale di stagione de La prova del cuoco che andrà in onda venerdì 31 maggio. Ormai ospite consolidato di un programma che va in onda da quasi 20 anni, lo chef del ristorante Arnolfo si troverà a giudicare i concorrenti divisi nelle squadre pomodoro rosso e peperone verde. Insieme ad altri due stimati colleghi, lo chef Gianfranco Pascucci e lo chef Roy Caceres, cucinerà poi un piatto, un “insalata”, che invoglia alla stagione estiva ovviamente rivisitato grazie alla loro arte stellata: anguria, avocado, pomodoro e erbe aromatiche.Lo chef Trovato è conosciuto ed ammirato nel mondo culinario per le creazioni di piatti freschi, stagionali, leggeri, saporiti e colorati. Nel suo ristorante Arnolfo, 2 stelle Michelin nelle colline senesi a Colle di Val d'Elsa, porta avanti la sua filosofia di esaltazione del territorio in ogni piatto, sottolineando sapori e colori come un grande artista. “Far riconoscere in ogni piatto il nostro territorio e estrarre il gusto intenso di ogni elemento che uso in cucina” è questo il motto dello chef, diventato ormai per lui uno stile di vita, sarà quello che sicuramente cercherà nei concorrenti di questa ultima puntata di stagione.Dalle 11:30 su Rai 1 potremo quindi seguire gli ultimi consigli dello chef per una cucina sempre più genuina e imparare quel tocco da maestro che ci permetterà di portare un po’ di arte stellata sulle nostre tavole.