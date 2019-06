''Radda nel Bicchiere'', domenica il gran finale

Più di trenta aziende che propongono le loro etichette in degustazione, ospiti d’onore di questa edizione i vini dei Colli Tortonesi

Entra nel vivo la 24° edizione di “Radda nel Bicchiere” che prende il via oggi, sabato 1° giugno con due seminari e l’apertura dei banchi di degustazione dalle 15:00.Domenica 2 giugno il gran finale con le degustazioni aperte dalle 11:00 alle 19:00 in compagnia dei produttori, più di trenta aziende infatti propongono le loro etichette in degustazione in viale Matteotti. Ospiti d’onore di questa edizione i vini dei Colli Tortonesi.I bicchieri griffati saranno in vendita in Piazza 4 Novembre e Piazza Dante Alighieri, al costo di 20,00 Euro e durante tutta la giornata in Via Roma – Logge del Podestà del Comune, “Radda vintage”, le vecchie annate dei vini raddesi in degustazione, vini unici per una panoramica sulla capacità d’invecchiamento dei vini locali, un’occasione particolare riservata a chi ha già acquistato il bicchiere per la manifestazione, con una maggiorazione di soli € 5.Nella due giorni inoltre sarà allestita sempre in via Roma la rassegna fotografica "Chianti e dintorni" - Il territorio del Chianti senese visto da 40 artisti a cura della Fondazione Alimondo Ciampi.A conclusione della festa si terrà poi la premiazione della XII edizione della divertente “Degustazione alla cieca” sempre in via Roma.Durante le due giornate saranno otto i punti di ristoro fra bar ed enoteche che proporranno i vini in degustazione a prezzo di fattoria, abbinati a menù sfiziosi (Bar Dante, Casa Porciatti, Enoteca Casa Porciatti, Casa del Chianti Classico, Enoteca Colle Bereto, Enoteca Toscana, Enoteca Caparsa e La Bottega di Giovannino).Per info e prenotazioni ai seminari è possibile telefonare alla ProLoco allo 0577/738494.L’evento vede la collaborazione del Consorzio Chianti Classico e il patrocinio di Comune di Radda in Chianti, Lega del Chianti, Associazione Raddattiva, Pro Loco delle Terre di Siena, Vignaioli di Radda e ChiantiBanca.