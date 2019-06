''Bollicine a Siena'', la prima edizione al Cortile del Podestà

Si svolgerà domani, sabato 8 giugno dalle 16 alle 21:00, nella spendida cornice del Cortile del Podestà in Piazza del Campo, la I edizione di “Bollicine a Siena”, evento organizzato dall'Enoclub Siena, con il patrocinio del Comune di Siena.Presenti all'evento 12 produttori e oltre 30 etichette fra bollicine nazionali ed estere in degustazione ai banchi di assaggio.I produttoriChampagne Leboeuf – BAR SUR AUBE (distribuzione Degustate)Champagne Pernet & Pernet – VERTUS (distribuzione Degustate)Champagne Autreau De Champillon – CHAMPILLON MARNE (distribuzione AGB)Champagne Leclerc Briant – EPERNAY MARNE (distribuzione AGB)Corte Aura – ADRO / FRANCIACORTAMonteversa – Vò PADOVA (distribuzione Unicorno)Prosecco Col di Lupo – VIDOR TREVISO (distribuzione Unicorno)Cantina Gigli – BORGO A MOZZANO LUCCAVilla Calcinaia – GREVE IN CHIANTI FIColle Bereto – RADDA IN CHIANTI SICastello di Meleto – GAIOLE IN CHIANTI SIFelsina – CASTELNUOVO BERARDENGA SIVallepicciola – CASTELNUOVO BERARDENGA SIL’Aietta – MONTALCINO SILe Chiuse – MONTALCINO SISassodisole – MONTALCINO SICasavyc – SCANSANO GRMarco Carpineti – CORI LATINAPer Tutte le Info:enoclubsiena@gmail.com327 7905004328-5436775