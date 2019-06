L’art Deco culinaria del Piemonte sulla via Francigena: Girogustando a Buonconvento, tra storie e amori

Al ristorante Branduccio la terza tappa senese di Girogustando 2019

In apertura con Marco Brogi assaggi del musical in arrivo a San Galgano

La tradizione diventa art Decò. E l’art decò arriva sulla tavola. Questo, in sintesi, il motto della terza serata di Girogustando 2019 nelle terre di Siena. Mercoledì 12 giugno il Ristorante Branduccio di Buonconvento ospiterà il Decò Ristorante di Arquata Scrivia (AL). Due realtà innovative che puntano ad allietare i commensali non solo per la bontà ma anche per l’originalità dei piatti. Nel suo Deco Cucina & Lab, lo chef Natalino Sabato spazia spesso e volentieri sulle contaminazioni tra cucine e ingredienti dei più disparati: non disdegna i piatti sposati alla birra (ad esempio: pappardelle al ragu bianco sfumato alla birra ambrata) o le serate all’insegna della cucina spagnola. Per parte sua, la chef Carmela D’Ambrosio di Branduccio porta sulla tavola tutta la sua esperienza che, nonostante la giovane età, ha maturato in questi anni ed ha perfezionato grazie ad un percorso di formazione costante.Colore, freschezza, innovazione saranno fil rouge di questa magica serata in cui il ristorante toscano e quello piemontese daranno vita ad una sorta di galleria d’arte moderna della cucina. E ad incipit della serata (ore 20), il giornalista e scrittore Marco Brogi allieterà i presenti con alcune citazioni tratte dal musical “Storie e Amori sulla via Francigena”, scritto a quattro mani con Nicola Costanti. Uno spettacolo che sta girando l’Italia, e che sarà rappresentato il 19 luglio nell’abbazia di San Galgano (Chiusdino). I racconti di re, principi, papi, pellegrini, commercianti e contadini che hanno percorso la famosa via nel tardo medioevo, negli anni che preludevano all’avvento di Leonardo da Vinci e degli altri “attori” del Rinascimento.Tutti i dettagli sulla tappa di Buonconvento su www.girogustando.tv