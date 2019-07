Riapre ''L’Osteria del Bigelli'' uno dei ristoranti storici di Piazza del Campo

Apre di nuovo in Piazza del Campo a Siena “L’Osteria del Bigelli”, uno dei locali più conosciuti della Conchiglia grazie alla fama conquistata "sul Campo" e costruita in 15 anni di attività e di fidelizzazione della propria clientela attraverso la scrupolosa attenzione nella preparazione e genuinità dei piatti.



Con il passaggio al Gruppo Nannini, “l’Osteria del Bigelli” ha acquisito la forza di portare avanti un progetto di coerenza con le materie prime del territorio e la capacità di gestirle in un contesto di trasparenza della filiera, in una ricerca quasi maniacale del vero “Sapore Antico Toscano”. Sarà come tornare a cena dalla “nonna” per degustare gusti antichi, appena colti dall’orto ma sottoposti al vaglio di mani professionalmente esperte, dirette e gestite dallo chef executive del gruppo Luca Ciaffarafà che sta svolgendo questo lavoro per il Gruppo Nannini anche negli altri locali a Siena, a Firenze, con “Scudieri”, e a Milano, con il “Valentino Vintage”.



Non è tutto: “L’atmosfera in un locale si crea grazie ad una armonica gestione di tante componenti e per la sala e il servizio volevamo essere sicuri di riuscire a creare quella sintonia di cui ha sempre goduto l’Osteria del Bigelli. Per questo non poteva mancare il contributo fondamentale di quella signora che di tale armonia era e vogliamo che sia ancora l’interprete principale: “Ela”, da tutti chiamata così, che sta preparando una sorpresa ancora più grande, da svelare nei prossimi mesi, per contribuire a sentirsi come ‘A Casa Tua’”, fanno sapere dal Gruppo Nannini.