''BBQ'', tutto il mondo della cottura alla brace in cinque pomeriggi a Siena nel mese di marzo

Iniziativa “open” di Cescot Siena tra carne, pesce, salse e marinature

II Nord America per le salse, il Sud America per verdure e marinature, la Grecia e l’Italia per carne e pesce, tra tradizione e innovazione. E’ un giro del mondo in quattro punti e 5 incontri quello che propone “BBQ”, il mini-corso di cottura alla brace in programma nel mese di marzo a Siena. Per iniziativa dell’agenzia formativa Cescot, cinque incontri pomeridiani (inizio ore 15.30) per imparare e perfezionare le tecniche di una modalità di cottura che è vissuta come una istituzione in varie parti del mondo, e che può aggiungere sapore e corretto nutrimento alla propria dieta con le dovute accortezze. Il classico “barbecue” è infatti una esigenza primarie per i cittadini dei paesi anglosassoni, le cui case non possono definirsi complete senza l’apposito angolo di cottura realizzato in giardino. Ma la cottura alla brace è da sempre fortemente sentita anche nel Mediterraneo, seppure con sfumature diverse. Quello che molti ignorano magari sono le potenzialità della cottura indiretta o dell’affumicatura: anche a questo si dedicheranno gli incontri di BBQ, che approfondiranno anche le modalità per marinare gli alimenti cotti e per corredarli con eterogenee salse.Realizzate nell’aula cucina dell’area formazione di Confesercenti Siena, il mini-corso è di tipo “open”: si rivolge sia a semplici appassionati che a professionisti della ristorazione, che in questo caso possono abbattere del 50 per cento il costo di frequenza se la propria azienda è in regola con i versamenti EBT. Per maggiori informazioni o iscrizioni: 0577 2562234 – o tramite il sito di Cescot Siena.