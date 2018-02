Anteprima Vino Nobile: dal 10 al 12 febbraio nella Fortezza di Montepulciano la grande festa per gli appassionati della prima Docg

Nella Fortezza di Montepulciano 45 aziende presenteranno le loro eccellenze

Tutto pronto per l’evento di riferimento per il territorio. Per il terzo anno l’Anteprima apre anche agli appassionati. Attesi in tre giorni oltre 3mila visitatori

E’ in assoluto il grande evento del territorio dedicato al Vino Nobile di Montepulciano. E’ tutto pronto ormai per l’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano che torna dal 10 al 12 febbraio nella Fortezza di Montepulciano con 45 aziende partecipanti, in rappresentanza di oltre la metà dell’intera denominazione, per far conoscere le nuove annate dei vini in commercio da quest’anno, il Vino Nobile di Montepulciano 2015 (annata premiata con il massimo della valutazione, 5 stelle) e la Riserva 2014. Una passerella internazionale per la prima denominazione italiana, che oltre alla presenza di buyer da tutto il mondo e operatori del settore, per il terzo anno aprirà le porte anche a tutti i wine lovers."E’ una vera e propria festa da un lato, perché vogliamo che tutti possano godere della possibilità di degustare i nostri vini all’interno di un contesto unico quale quello della Fortezza – spiega il Presidente del Consorzio, Piero Di Betto – al contempo però è un appuntamento fondamentale per il mercato, soprattutto italiano, perché si presentano le nuove annate e la partecipazione sempre più massiccia dei nostri soci è il segno di un evento consolidato".Il programma. L’Anteprima 2018 si aprirà il 10 febbraio nell’ormai consueta sede dell’antica Fortezza, restaurata dai produttori associati al Consorzio e sede dell’Enoliteca e degli uffici consortili. I wine-tasting riservati ai professionisti del settore e agli enoappassionati, prenderanno il via dalle 15 fino alle 19.30. La domenica i banchi delle 45 aziende apriranno alle 11 e chiuderanno alle 18.30. Alle ore 16 di domenica 11 febbraio è prevista la premiazione del concorso “Le Belle Vetrine”. A seguire, sempre nella giornata di domenica, si svolgerà la tavola rotonda sul tema “Vinum Nostrum: viticoltura 4.0” a cura dell’Università Telematica Pegaso. La giornata di lunedì sarà riservata solo agli operatori con invito con gli orari 10.30 – 18.30. La giornata di giovedì 15 febbraio invece, esclusivamente riservata alla stampa internazionale e italiana, vedrà l’assegnazione delle stelle alla vendemmia 2017.Il Concorso Le Belle Vetrine. Ormai un appuntamento fisso quello del premio “Le Belle Vetrine”, promosso in occasione dell’Anteprima dal Consorzio del Vino Nobile in collaborazione con la Pro Loco di Montepulciano. I commercianti e gli artigiani del centro storico e delle sue immediate vicinanze sono stati invitati come ogni anno ad allestire le proprie vetrine e botteghe ispirandosi all’Anteprima e al Vino Nobile in particolare al tema “San Biagio, l’immagine della città rinascimentale nella campagna toscana”, ispirato alle celebrazioni che ricorrono per i 500 anni dalla nascita del Tempio di San Biagio. La premiazione avverrà alle ore 16 di domenica 11 febbraio all’interno dell’Enoliteca consortile, sempre in Fortezza.Le Aziende partecipanti all’edizione 2018Antico Colle, Avignonesi, Barbanera, Bindella, Boscarelli, Canneto, Cantina De’ Ricci, Cantina Del Giusto, Carpineto, Casa Vinicola Triacca, Casale Daviddi, Contucci, Croce di Febo, Dei, Fanetti, Fassati, Fattoria del Cerro, Fattoria della Talosa, Fattoria La Braccesca, Gattavecchi, Godiolo, Cantina Chiacchiera, Icario, Il Macchione, Il Molinaccio, La Ciarliana, Le Badelle, Le Berne, Le Bertille, Lunadoro, Metinella, Montemercurio, Nottola, Palazzo Vecchio, Podere della Bruciata, Poliziano, Priorino, Romeo, Salcheto, Tenuta Gracciano della Seta, Tenuta Tre Rose – Bertani Domains, Tenuta Valdipiatta, Tiberini, Vecchia Cantina, Villa Sant'Anna.Per maggiori informazioni sull’anteprima, sugli eventi collaterali e sui pacchetti di soggiorno predisposti da Valdichiana Living per l’occasione è possibile consultare il sito www.anteprimavinonobile.it