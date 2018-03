A CiocoSì protagonista il cibo a tema cioccolato con i cooking show degli chef locali e delle scuole di cucina

Mercoledì 7 marzo dalle 17.30 alle 18.30 in Piazza del Campo

Giovedì la dimostrazione a cura di The International Chef Academy of Tuscany, il Choco Scacchi e l’Urban Choco Running & Walking

Dopo il taglio del nastro con il sindaco Bruno Valentini e l'assessora Sonia Pallai, CiocoSi 2018 entra nel vivo. Mercoledì 7 marzo dalle ore 17.30 alle 18.30 vanno in scena i ristoratori senesi. Si comincia con il Ristorante Grotta di S. Caterina da Bagoga e lo chef Pierino Fagnani che preparerà il Cinghiale al cioccolato. Spazio poi al giovane e talentuoso chef de il Ristorante Il Gallo Nero Giovanni D'Ecclesiis, trentatrenne di Gravina appassionato di tutto ciò che riguarda questo mondo, dal processo di lievitazione alla lavorazione del cioccolato, dalla creazione dei prodotti caseari alla trafilatura della pasta, sono alla continua ricerca di una cucina che rispecchi leggerezza, equilibrio, pulizia, e che non alteri la materia prima, ma la esalti. che realizzerà il suo Uovo croccante Spuma al blu del chianti, cioccolato e zenzero, terra di funghi e rigatino di Cinta. Si tratta di un uovo cotto a bassa temperatura, panato con pan grattato e fritto - avrà il cuore liquido all'interno. La spuma al blu con sifone ad azoto così come la spuma al cioccolato amaro e zenzero. L’idea nasce nel creare una combinazione di gusti forti tra loro che a loro volta si annulleranno. La terra di funghi darà la nota croccante e il gusto di bosco aiutata dalla sapidità del rigatino di cinta molto profumato, combinata con le sue spume: dalla tonalità di muffa del blu al cioccolato speziato, allo zenzero che lo renderà pungente e fresco. L’uovo neutralizza tutti i sapori e riporta il piatto al punto di partenza. Chiude la serata lo chef del Ristorante da Michele con la preparazione della zuppetta di calamari e cioccolato fondente con crostoncini di pane croccante. Giovedì 8 marzo alle 18.00 torna ad essere protagonista la cucina e il cibo con il cooking show di The International Chef Academy of Tuscany e in contemporanea il taglio del nastro del torneo Choco Scacchi a cura dell’Associazione Mens Sana Scacchi. Sempre giovedì dalle 18.30 alle 19.45 torna Urban Choco Running & Walking l’evento a cura de Il Maratoneta Sport.CiocoSi 2018 è un evento promosso dal Comune di Siena - Assessorato al Turismo e organizzato da ChocoMoments e ACAI con la collaborazione di Confesercenti e Confcommercio e la partecipazione di ANAG (Assaggiatori Grappa e Acquaviti), OblivionTango, Associazione Mens Sana Scacchi, The International Chef Academy of Tuscany, Scuola di Cucina di Lella snc di Lella Cesari Ciampoli - Corsi di Arte Culinaria, A.I.B.E.S, Il Maratoneta Sport, Siena C-Way.Info: www.chomoments.it www.enjoysiena.it #enjoysiena