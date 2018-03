CiocoSì: attesi circa 100 partecipanti all’Urban Choco Running & Walking

Tra le novità in Fabbrica: le creazioni ispirate alla festa della donna, l’apericiock dolce e salato e il chupito ovvero la degustazione di liquori in bicchierini di cioccolato fondente 70%

Saranno circa 100 gli appassionati di running e walking che arriveranno in Piazza del campo per regalarsi un momento goloso, dopo aver attraversato la città. Sono i partecipati all’Urban Choco Running & Walking uno degli eventi cult di CiocoSi che anche quest’anno torna di giovedì. Anche quest’anno l’evento a cura de Il Maratoneta Sport prevede ritrovo alle 18.00 in via Camollia 201 (Costo 2.00 euro, gratuito per i bambini sotto i 12 anni. Info e prenotazioni: 057744277 FB: Siena il maratoneta sport e siena urban running) e camminata sarà accompagnata da guide autorizzate FEDERAGIT. A tutti i partecipanti verrà offerta una maglia e una tavoletta di cioccolato.Ma le soprese della festa del cioccolato non finisco qui perchè presso la Fabbrica del Cioccolato alle 18.00 ci sarà anche il cooking show a cura della scuola di cucina The International Chef Academy of Tuscany con chef Maurizio Corridori. Non mancheranno le creazioni di cioccolato dedicate alle donne, in occasione della Giornata internazionale della donna, le lezioni di cioccolato per adulti e i laboratori per bambini anche se la vera novità di quest’anno sono gli apericiock dolci e salati al cioccolato e il chupito, il percorso degustazione di liquori a scelta in bicchierini di cioccolato. Si confermano anche i cooking show “Come nasce una sacher” e “Come nasce una pralina” a cura del maestro cioccolatiere Giancarlo Maestrone e le proposte ghiotte al cioccolato nei menù dei ristoranti della città. Grazie al circuito delle proposte ghiotte nei menù dei ristoranti di Siena ci saranno piatti a base di cioccolato: Uovo croccante Spuma al blu del chianti, cioccolato e zenzero, terra di funghi e rigatino di Cinta croccante (Ristorante Grotta del Gallo Nero Via del Porrione 65 - 0577 284356 www.gallonero.it); Tagliatelle al cacao fatte in casa con salsa al gorgonzola (PASTAZUE e non solo… Via Pantaneto 81 - 0577 222482 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ); Cinghiale al cioccolato (Grotta Santa Caterina da Bagoga Via della Galluzza, 26 - 0577 282208 www.ristorantebagoga.it); Zuppetta di calamari e cioccolato fondente con crostoncini di pane croccante (Ristorante da Michele Strada Massetana 64 - 0577 286110 www.ristorantedamichele.it).CiocoSi 2018 è un evento promosso dal Comune di Siena - Assessorato al Turismo e organizzato da ChocoMoments e ACAI con la collaborazione di Confesercenti e Confcommercio e la partecipazione di ANAG (Assaggiatori Grappa e Acquaviti), OblivionTango, Associazione Mens Sana Scacchi, The International Chef Academy of Tuscany, Scuola di Cucina di Lella snc di Lella Cesari Ciampoli - Corsi di Arte Culinaria, A.I.B.E.S, Il Maratoneta Sport, Siena C-Way.Info: www.chomoments.it www.enjoysiena.it #enjoysiena