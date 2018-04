Girogustando, giovedì 19 Buonconvento cucina campano

Il 19 aprile secondo incontro tra cuochi d’Italia in terra di Siena

Alle antiche Mura per Girogustando il Rumi restaurant di Ascea marina. Alici di Menaica e Orzotto in degustazione. E Marco Brogi presenta “tre lune”

Cuochi campani s’incontrano… a Buonconvento. Varierà così per l’occasione lo slogan dei menu a 4 mani, per la seconda puntata del programma 2018 di Girogustando. Giovedì 19 aprile al Ristorante le Antiche Mura incrociano mestoli e conoscenze due chef nati e formati in Campania, e che per nulla disconosceranno le origini nella proposta condivisa per il pubblico di Girogustando. Da Ascea Marina (Salerno) arriverà Alessandro Feo, da alcuni anni cuoco del prestigioso Rumi Hotel dopo esperienze di crescita nella costa del Cilento. Ad accoglierlo ci sarà Carmela d’Ambrosio, originaria di quella Gragnano tanto nota nel mondo per la qualità della pasta.Comune denominatore del loro menu a quattro mani sarà il pesce: le alici di Menaica servite con lo spaghettone del pastificio Gentile, i palamiti proposti con melanzane pomodorini e formaggio Orzotto della vicina fattoria Pieve a salti; il Totano ripieno di ricotta al limone su crema di topinambur e crumble salato o il Millefoglie di pesce bandiera con cipollotti croccanti. La seconda tappa di Girogustando 2018 si annuncia variopinta, anche grazie ai vini abbinati dai sommelier Ais, alle ‘didascalie parlate’ delle nutrizioniste Silvia Migliorini e Stefania Giglioni, ed alla presentazione di “Le tre lune”, nuovo libro del giornalista e scrittore locale Marco Brogi.