Lars Rock Fest 2018, il programma di domenica 8 luglio

Settima edizione da record: tre giorni di musica rock con grandi gruppi internazionali

Dodici concerti, ma non solo: tanti altri eventi nella tre giorni chiusina

Terza e conclusiva giornata oggi, domenica 8 luglio, della settima edizione del Lars Rock Fest di Chiusi con i giardini pubblici di via Oslavia che ospitano concerti, libri, vinili ed eventi per tutte le età e gusti.Questa sera appuntamento con Japandroids (power duo canadese di grande timbro sonoro), Delta Sleep (band inglese artefice di un ottimo math rock), e una performance di musica e disegno in diretta con i Becoming X - From art to electro e Daniele "Boda" Rotella (campfire).Tutti i giorni dalle 19 alle 21 dj-set con Outsiders e Saro Newcombe.Un festival che vede affluire a Chiusi appassionati da tutta Italia che potranno ristorarsi con il menu del ristorante del Lars: piatti a base di pesce, tra tagliolini al sugo di lago e brustico, piatto tipico chiusino, carne e piatti vegetariani; il pub, invece, si concentra sullo street food, tra hamburger, hot dog e fritture. Grande varietà di birre e bevande di ogni genere. Tutti i giorni Street Market con oltre venti espositori provenienti da tutta Italia di prodotti di artigianato/handmade artistico e di ricicloGrande novità quest’anno il Mercato di vinili, cd nuovi ed usati con migliaia di prodotti musicali da acquistare scambiare o vendere. Grande spazio ai vignettisti e fumettisti che disegneranno in diretta su grandi superfici verticali oltre a creare oggettistica con il supporto dell'arte serigrafica di Matterya, che stamperà dal vivo, Cuartonigro PhotoLab, collettivo di fotografi perugini con il vezzo della fotografia lenta e sperduta, Loop-La-Loop, che si impegnano ad insegnare la tecnica dell'uncinetto, per realizzare cappelli, orsacchiotti e altro e This Is Not A Love Song, un progetto che unisce musica, cinema e illustrazione. In collaborazione con i Flashati Cine Foto Club una retrospettiva delle foto del lars rock fest dello scorso anno.Ma attenzione e spazio anche per bambini e minori con molti laboratori: Rumore Creativo" attività per bambini 0-6 anni con strumenti musicali ricavati da materiali di riciclo, libri musicali e tante canzoni, a cura della Biblioteca Comunale e Informagiovani Città di Chiusi in collaborazione con Coop Centro Italia; “Costruiamo insieme una camera oscura”, in cui si vedrà come realizzare una camera oscura, a cura di Cuartonigro PhotoLab. Domenica 8 luglio il laboratorio "L'orto in bottiglia" (creazione di un orto in miniatura dove far crescere piccoli frutti, verdure o fiori) in collaborazione con Legambiente Onlus e Coop Centro Italia.Domenica altro evento inedito per queste zone: il lars rock fest ospiterà il primo festival dell’editoria con Open Book: Festival Editoria Indipendente nel quale alcune case editrici esporranno e venderanno il loro catalogo, dalla musica alle illustrazioni, dallo sport ai romanzi.Alle 18:00, invece, ci sarà Sympathy for the Devils - Becoming X Live Drawing: il collettivo di disegnatori e artisti Becoming X - From art to electro riempirà i giardini di diavoli etruschi, su piccolo e grande formato. A seguire Lucia Biancalana proietterà dal vivo sul grande schermo del palco con Saro Newcombe e Daniele "Boda" Rotella alla sonorizzazione, per un film animato in presa diretta.Come per gli anni passati è presente il Lars Rock Shuttle, la navetta gratuita “a chiamata”: che collegherà stazione e punti d’arrivo con il festival e i luoghi di permanenza (per info consultare i social del festival).Tanti eventi e tante proposte per un festival che anno dopo anno cresce e si migliora grazie alla sinergia tra il Comune della Città di Chiusi, della Fondazione Orizzonti d'Arte di Chiusi e dell’ Associazione del GEC - Gruppo Effetti Collaterali, ideatrice dell’intero evento che mobilita oltre cento volontari.Info:facebook.com/LarsRockFestinstagram.com/LarsRockFesttwitter.com/LarsRockFestlarsrockfest@gmail.com