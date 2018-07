Chigiana International Festival & Summer Academy 2018: omaggio a Daniele Lombardi

Nel suo terzo giorno di programmazione, il Chigiana International Festival & Summer Academy 2018 intende rendere un grande e affettuoso omaggio al compositore Daniele Lombardi (Firenze, 1946 - Firenze, 2018), a pochi mesi dalla sua scomparsa. Due gli appuntamenti della giornata a lui dedicati, che si terranno rispettivamente alle 18.30 e alle 21.15, nella Sala del Pellegrinaio del complesso Museale di Santa Maria della Scala.Alle 18.30, il Chigiana Lounge – la serie di incontri tematici con il pubblico, a cura di Stefano Jacoviello – vedrà il giornalista Gregorio Moppi, critico della testata La Repubblica, il pianista Giancarlo Cardini e il flautista Roberto Fabbriciani rievocare la sua figura d’artista poliedrico, di difficile definizione, a cavallo tra il mondo dei suoni e le arti visive. Alle 21.15 è in programma un recital del pianista Giancarlo Cardini che interpreta la IV delle sue Mitologie, una selezione dalla raccolta Faustimmung e il Preludio n. 2 dai 13 Preludi.Raffinato e intelligente pianista, a cui la musica contemporanea italiana deve superbe esecuzioni e musicista pensante, uomo di cultura e operatore musicale, Cardini - nella varietà d’interessi contemplata, spiega il musicologo Renzo Cresti – “dimostra quanto la relazione fra le varie forme, generi e stili musicali abbia superato steccati rigidi e che i vari fatti e atti della musica si siano sempre più intrecciati, non solo nei loro aspetti tecnici ma anche e soprattutto in quelli espressivi”.Scrive l’autorevole critico Gianluigi Mattietti, nel programma di sala del concerto “Il linguaggio musicale di Daniele Lombardi è sempre stato legato a un’idea multimediale dell’arte, idea che in passato si legava allo sperimentalismo americano, a compositori come John Cage, ma che è ancora molto attuale, in un contesto, come quello delle avanguardie del XXI secolo, che tende a fondere insieme elementi compositivi e performativi. Pianista, studioso del futurismo e delle nuove grafie musicali, Lombardi ha creato molti lavori d’impatto spettacolare, per il numero di strumenti usati (21 pianoforti di Sinfonia 1 e Sinfonia 2), per gli effetti visivi (il laser usato nel Concerto per pianoforte n.1), per i video che sono parte integrante di Faustimmung (1987), rivisitazione del mito di Faust attraverso citazioni cinematografiche. Da Faustimmung vengono due pezzi pianistici dal carattere meditativo, come Terra e Narcyssus: il primo (partitura iscritta in un triangolo, come le altre tre sezioni del movimento intitolato Metamorfosi, di cui fa parte) è un movimento calmo, in pianissimo, fatto di accordi e di ampi arpeggi, «legato ed oscuro»; Narcyssus (come riflesso nell’acqua) è un pezzo breve, dal carattere lirico e impressionistico, «molto lento e delicatissimo». Già nel 1986, con i 13 Preludi, Lombardi aveva abbandonato il suo stile pianistico gestuale e percussivo, di ascendenza futurista, per approdare a una stagione di “neo-semplicità”, ispirata alla musica di Chopin e alla tradizione romantica del foglio d’album, come è il Preludio n. 2, un Andante basato su un intervallo di nona reiterato, intorno al quale si creano brevi concrezioni armoniche e melodiche. Mitologie IV (2003), che fa parte di un ciclo di cinque pezzi dallo stesso titolo, è invece legato alla forte impressione suscitata sul compositore dalla Guerra del Golfo (da qui l’interrogativo, posto come sottotitolo, «Cosa può fare un pianista contro le guerre?»): un pezzo esteso, «Inesorabile», basato su una serie di accordi dissonanti, lasciati vibrare, che impercettibilmente si ispessiscono generando un costante accumulo di tensione. Alcune tracce ispiratrici di questo pianismo si possono trovare già nei lavori di Cage, come in The Seasons (1947), ispirato al ciclo vitale delle stagioni secondo il pensiero indiano, o in Winter Music (1957), che è invece una sorta di “inverno aleatorio”, basato su 20 fogli di partitura combinabili liberamente; nella filigrana delicata e diradata del Piano Piece (1963) di Feldman, che ricorda l’espressionismo astratto e le pennellate incandescenti dell’amico pittore Philip Guston; nel malinconico Un adieu (1988), ultimo pezzo composto da Scelsi, ancora un foglio d’album, con un ampio melodizzare sostenuto da accordi misteriosi.”L’11 luglio, sempre a Santa Maria della Scala, alle 18.30 prenderà inoltre il via il ciclo Keynote di tre conferenze tenute da Salvatore Sciarrrino, dedicate a Il Suono e il Tempo.Il Chigiana International Festival & Summer Academy, intitolato quest’anno Sounding Times porta in scena a Siena e nei luoghi più suggestivi delle Terre senesi, dal 6 luglio al 31 agosto 2018, 62 concerti ed eventi musicali realizzati in esclusiva, con una particolare attenzione al rapporto tra suono e tempo in musica. Il festival include nella propria programmazione l'84° edizione della prestigiosa Accademia estiva di alto perfezionamento musicale chigiana. Bernardino – sezione musicale, Siena Jazz, Istituto Tecnico Industriale Tito SarrocchiCONVENZIONE TRENITALIAIn virtù della collaborazione tra Accademia Chigiana e Trenitalia, esibendo il biglietto ferroviario utilizzato per raggiungere Siena e assistere al concerto, dopo aver acquistato un primo biglietto d’ingresso al concerto, il secondo biglietto sarà in omaggio.Giancarlo Cardini studiato a Firenze al Conservatorio Cherubini, e a Firenze vive e lavora. È autore di musiche sinfoniche, cameristiche, di scena e, inoltre, di opere audio-visuali e di micro-teatro acustico. È autore del libro Bolle di sapone, una raccolta di mini-poesie e partiture verbali incentrate sulla percezione del quotidiano, e il testo di due composizioni mixed-media. Si è altresì fortemente interessato di musica leggera. La sua attività pianistica si è svolta in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, India, Nepal, Egitto, con un repertorio che, a parte poche eccezioni, si è rivolto interamente alla musica contemporanea con l’esecuzione di molte prime assolute presentate e la collaborazione con compositori e performers quali John Cage, Morton Feldman, Sylvano Bussotti, Giuseppe Chiari, Paolo Castaldi, Fernando Grillo, Luca Lombardi, Daniele Lombardi, Davide Mosconi, Giuliano Zosi. Oltre che come solista, ha suonato in concerti e registrazioni radiofoniche e discografiche con molti artisti, tra i quali Cathy Berberian, Liliana Poli, Severino Gazzelloni, Roberto Fabbriciani, Mario Ancillotti, Lothar Faber Aldo Bennici. Al suo attivo ha anche numerose incisioni discografiche, sia di opere sue che di altri autori, e saggi riguardanti in generale la musica contemporanea. È stato uno dei fondatori, nel 1980, del G.A.M.O. (Gruppo Aperto Musica Oggi), associazione fiorentina dedita alla divulgazione della musica contemporanea. Si è occupato di compositori poco noti dell’Ottocento italiano, come Giulio Ricordi, di cui ha curato la ristampa di un’antologia di pezzi per pianoforte, e Giovanni Rinaldi, sul quale ha scritto un saggio critico. 